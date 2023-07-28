紐約太熱了 民眾玩水、逛商場避暑

小朋友在噴水池旁玩得不亦樂乎。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市27日的高溫突破華氏100度，在天氣炎熱下民眾避暑的方式也五花八門，其中位於布碌崙(布魯克林)8大道日落公園 的多處噴水池啟用，吸引一群小朋友玩水消暑，在皇后區法拉盛 的華人，則選擇到有空調的圖書館 和商場中避暑。

小朋友在噴水池旁玩得不亦樂乎。(記者顏潔恩／攝影)

迎接27日的高溫天氣，華人當天帶著陽傘、帽子防曬，8大道人潮並沒有因此減少；一些商家也使出渾身解數，利用罩棚、陽傘搭建出大面積的避暑區域，並不時灑水降溫，讓顧客在購物時能感受到些許涼意。

小朋友在噴水池旁玩得不亦樂乎。(記者顏潔恩／攝影)

在7大道交43街的日落公園中，年長者悠閒地坐在樹蔭下的木椅上聊天，也有不少家庭在遊樂場嬉耍，泳池入口處吸引長長人龍，不過最受歡迎的角落為噴水池，從遠處就能見到一群小朋友玩得不亦樂乎。

王女士說，孩子暑假待在家面對電子產品，趁著機會帶他出來，認識新朋友，也能玩水降溫，唯一缺點就是玩得「太開心」，被叫回家時小孩開始鬧脾氣。

小朋友在噴水池旁玩得不亦樂乎。(記者顏潔恩／攝影)

另外在法拉盛，作為避暑中心的法拉盛圖書館，在當天下午一樓大廳基本滿坐，但卻鮮少有民眾在看書，多是打盹玩手機，60歲的沈先生說，「帶一杯茶和一個充電器，一個下午就過去了」。

除了圖書館，天廣新天地(Tangram)的一樓廣場和二樓都聚集不少乘涼民眾。蔡女士說，休假帶孩子看電影，「天太熱，不知道去哪裡」。正在學習的林小姐說，圖書館雖然涼快，但是吃飯不便，「等會兒我就直接在這裡吃個飯」。

部分崇尚自然風的華裔老人，在邦恩遊樂場的樹蔭下乘涼。(記者高雲兒／攝影)