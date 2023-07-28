紐約極端高溫 華埠街頭冷清 網紅店也空蕩蕩

平日大排長龍的幾家網紅店外「門可羅雀」。(記者許君達／攝影)

極端高溫 27日降臨紐約市 ，當天的體感溫度突破華氏百度，國家氣象局(National Weather Service)也對紐約市發出「極端高溫預警」，為自2021年8月的近兩年來，首次收到該級別預警；由於當天正逢工作日，以觀光著稱的曼哈頓華埠 街頭顯得比平時更加冷清，僅有零星遊客光顧。

「極端高溫預警」(Excessive Heat Warning)是國家氣象局的最高預警級別，被認為「極端危險」，衛生局數據顯示，紐約市每年約有350人因高溫死亡，基礎疾病患者風險尤高，市府相關機構也提示市民盡量待在空調房內、減少外出。

27日中午，華埠勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)十字路口，未出現往常人流如織的景象，路中央受到陽光直射的地方更是「空曠」，除了少量遊客外，華人居民多步履匆匆，更撐傘遮陽、或者用手中的紙或小包擋在額頭上，快速通過沒有陰影遮蔽的路段。

在勿街吹奏笛子的街頭藝人伍金威說，當日遊客數量明顯更少，甚至「冷清到異常」，他雖然坐在屋簷下賣藝，也感覺過於辛苦，打算早點回家。

由於遊客稀少，餐館生意也受到影響，宰也街(Doyer St.)上雖然有遮陽傘座位，但南華茶室、麻布冰室等幾家平日需要排隊等位的「網紅店」外，依舊門庭冷清，餐飲業者設置的室外座位也基本無人問津。

冰淇淋業者Jason對酷熱的天氣比較樂觀，「天氣一熱，客人就願意進來吃冰。」不過他也承認，當日如此的熱度確實嚇退了不少「潛在客人」。在涼爽的空調屋內，Jason和幾名新創業的年輕人聚在一起，結果店員人數比客人還多。

擺也街上另一家甜品店Alimama，同樣也有些冷清，平時經常坐滿客人的店外用餐棚空空如也，店內點單的客人也沒有像往常一樣排起隊。

在這樣的天氣中依舊堅持遊覽華埠的，多數是遠道而來、行程緊湊的遊客。宰也街上的「武昌好味道」小吃店店員表示，印象中當日接待的遊客不多，有一桌人來自德國，另外好像還有法國人光顧，其他的客人多數都是附近的熟面孔。勿街上新開的「貢茶」店業者也表示，當日遊客確實少，不過因為有常客光顧和不少外賣訂單，所以生意還算穩定。