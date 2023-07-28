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紐約客談／庇護客湧入 社區能承受嗎

紐約客談

根據統計，紐約市目前已有超過10萬名庇護客，花費已超14.5億元，預計將在2024年6月之前花費43億元。

對於紐約市來說，這是一筆龐大的資金，而且很有可能是一個無底洞，紐約本身便是一個人口密集型的城市，當庇護客大量湧入時，將加劇自身的社會和經濟問題，此外也由於庇護客們基本無法合法工作，這也使得他們更加依賴這座城市的社會服務、資源與公共福利。

目前來看，也有不少新的庇護所，設在了交通設施不便捷以及基礎設施老化的居民區，例如市長宣布將在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)停車場將新建的庇護所，以及在皇后區大學點徵用的前教會學校聖阿格尼絲高中(St. Agnes Academic HS)，前者接收1000名成年庇護客，後者接收300名無證客。

對於這些脆弱社區來說，庇護客可能會帶來更大的影響，這些社區在教育、醫療保健、住房和社會服務方面往往已經缺乏足夠的資源來滿足當地居民的需求，庇護客的湧入可能會加劇對於社區資源的壓力。

一方面，學校可能需要應對大量不諳英語的學生，醫療服務可能需要面對語言障礙和文化差異，而可負擔的住房可能更加短缺，另一方面，庇護客在其中也很難獲得他們急需的支援服務。

一個好的初衷並不代表一個好的政策，當庇護客的數量已經超過一個社區的承受能力時，事實上對兩方都是一個不公平的局面，在邊境保持開放的現行政策下，要求聯邦與州的協助已刻不容緩，也需確保更多的資金流向這些社區，以及社區居民與各級政府的誠信溝通。

庇護 紐約市 皇后區

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