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曲怡文訪班森賀 商家屢收罰單喊冤

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文日前走訪班森賀華人商業圈。(曲怡文團隊提供)
曲怡文日前走訪班森賀華人商業圈。(曲怡文團隊提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文近日道班森賀商業大道，聽取華裔小商家意見，不少業者反映，社區遊民數量增加、學生在街邊滋事，而令最多商家困擾的是店門遭亂丟垃圾情況，導致商家收到市府違規罰單。

曲怡文日前在選區辦公室工作人員的陪同下，先後到86街、海灣公園大道(Bay Parkway)一帶，聽取商家意見；這兩條商業大道近年來有更多華人湧入，從麵包店、雜貨店、到餐館、超市，服務客群主要以華裔為主。

收到最多商家投訴的，是路人在店門前亂丟垃圾，導致商家屢屢收到市清潔局的罰單；其中一名手機店業者抱怨，該店每天上午10時30分營業，一打開門，就看到執法人員站在店門前，手裡拿著罰單。

也有店家抱怨，一天下來屢次清掃門前垃圾，晚上關門前也會確保整潔，但當有行人亂丟垃圾、或因風大將垃圾吹到所負責區域等難以掌控的情況時，執法人員不聽解釋就直接開罰單，感到很不公平。

曲怡文說，將會代表商家向當局反應，同時也呼籲，若收到罰單覺得有異議，可以聯繫其辦公室，工作人員將代為向當局表明情況。

除此之外，位於海灣公園大道的商家則投訴，近期不少學生放學後常在街上閒聚鬧事，令他們感到不安，商家已經就此聯繫當地市警，可不見有實質性進展；業者也察覺到遊民的數量增加，常在店門口就寢並影響生意，希望民選官員可以介入處理。

曲怡文對此建議商家撥電311投訴，若遊民出現暴力或偏激行為，則立即打911報警，同時她也會向當地市警反映該情況；她也說，未來會繼續安排巡訪活動，聆聽民眾的心聲，若有任何問題，也可直接撥打(718)333-0311向其辦公室投訴。

遊民 華裔 布碌崙

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