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皇后區再增1庇護帳篷 將容納千人

記者鄭怡嫣／紐約報導
克里德莫精神中心。(取自紐約州政府)
克里德莫精神中心。(取自紐約州政府)

市長亞當斯(Eric Admas)26日宣布，由於紐約市接收的庇護客已超過5萬6200人，將在皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁的停車場，建設一個新的人道救援及緊急應對中心，為最多1000名單身成年男子提供庇護，新的庇護所預計將在「數周後」開放。

據了解，克里德莫精神中心及其停車場為紐約州所有，隸屬皇后區第23市議會選區，州政府將提供場地，並為市府報銷施工、維護、人工費等。

根據市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，與其他人道救援中心一樣，該地點除住宿以外，也將為庇護客提供餐飲、醫療照護等一系列服務，並幫助庇護客與他們的親友取得聯繫。此外，這個由帳篷搭建的庇護所，將具有溫度控制的功能。

亞當斯則在聲明中表示，紐約市每周接收數以千計的庇護客，但是這樣一種全國性的危機，不應只由一個城市來單獨應對，紐約市需要全國性的解決方案，對紐約州提供的支持表示感謝，但也需要所有合作夥伴的額外支持，來共同解決這一問題。

此前，包括皇后區長理查茲(Donovan Richards)、市議員李琳達、州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)等在內的民選官員，及當地社區委員會代表與居民，曾共同反對這一計畫，表示此處是住宅區也是交通荒漠，不適合安置庇護客，社區的基礎設施老化及過度擁擠問題，也將因容納庇護客而凸顯。

在收到消息後，理查茲當日也再次發聲明，表示市長辦公室需要立即成立由當地民代、社區代表等組成的社區諮詢委員會(Community Advisory Board)，因為只有州、市、區之間保持持續有效的溝通，並以社區為基礎來作出決策，這個項目才會成功，確保滿足庇護客需求的同時，居民們的憂慮也能得到傾聽。

根據統計，紐約市已經開設逾190個緊急庇護所，其中包括12個大型人道救援中心，除克里德莫精神中心外，第13個救援中心也將在未來幾周開放。此外，市府也已設立了指導中心(navigation centers)，幫助庇護客了解關鍵資源。

庇護 紐約市 皇后區

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