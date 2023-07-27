紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

全市避暑中心從今日至29日開放，公共泳池也將延長運營時間。(市長辦公室提供)

紐約市今(27)日起將迎來今夏首波熱浪，全市氣溫均將超過華氏90度，其中27日、28日(周五)的最高溫 度預計可分別達到102度和103度；市應急管理局(Department of Emergency Management)和衛生局(Department of Health)26日發出通知，表示全市避暑中心將從27日至29日(周六)開放，多個紐約州立海灘、泳池，以及市立泳池都將延長運營時間。

市府提醒，民眾應對高溫天氣做好準備，全市避暑中心將開放，市民可登錄網站NYC.gov/beattheheat尋找更多避暑資源。

根據現有規定，若氣溫預計連續兩日以上超過華氏95度，或單日氣溫超過華氏100度，市府就須開放避暑中心；為迎接此波熱浪，全市五區的避暑中心將於27日至29日開放，地點於去年相比或有變化，民眾可撥打311查詢，也可登錄網站https://reurl.cc/51QZWV查看地圖。

其中，曼哈頓華埠 李士提街(Chrystie St.)55號的華策會華埠老人中心 、且林士果圖書館、布碌崙華策會老人中心、華策會皇后區南山老人中心、法拉盛圖書館等場所都將作為避暑中心開放。

同時，從27日至29日，公園局的所有室外游泳池將延長運營時間一小時，至晚8時；州府26日也宣布，27、28日，全州多個水域、海灘及泳池，也將延長開放時間，可上州立公園網站https://parks.ny.gov/查詢。

市府提醒，高溫天氣中若室內場所無空調，最容易引起死亡事件；市衛生局建議市民，每日起碼啟動空調幾小時，保持涼爽，外出避免被太陽直射，日間也應避免戶外劇烈活動，可選擇日出前運動；從事戶外工作的民眾應注意補水和休息，即便未感覺口渴也應每15分鐘飲水一次；如果出現呼吸困難、心跳過速、眩暈、意識模糊、噁心嘔吐等緊急狀況，請撥打911求助。