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布碌崙風災「持續不到1分鐘」 社區滿目瘡痍 斷樹2天清不完

記者胡聲橋／紐約報導
公園局的機械車輛正在清理街道上的樹木斷枝。(記者胡聲橋／攝影)
公園局的機械車輛正在清理街道上的樹木斷枝。(記者胡聲橋／攝影)

25日下午發生在布碌崙(布魯克林)班森賀的一場小型風災，雖持續時間不到一分鐘，仍導致好幾個街區樹倒車毀、建築受損，包括市公園局等多個部門調集資源，從當天晚上就開始清理現場，而州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳(Lester Chang)，以及寇頓幕僚長、第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)等，在26日到現場視察，了解和關心善後工作。

25日的小型風災，以班森賀貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)18大道和19大道之間的街區災情最為嚴重，四處都是斷掉的樹幹及樹枝，26日仍可見市公園局的清理機械和車輛在現場善後，但周邊的其他街區也有部分災情。

風災發生後，寇頓和莊文怡馬上聯繫了市公園局、市長辦公室、市應急管理部門等，確保市府能迅速應對突如其來的災難。26日上午，寇頓和莊文怡趕到現場了解災情，有的受災戶希望市府能及時補種新樹，莊文怡則承諾將與相關部門聯繫。

鄭永佳也於26日上午趕到現場視察，一名女屋主的門口被樹木殘枝阻擋，希望能及時得到清理，鄭永佳將女屋主的要求傳達給了現場的工作人員，他還建議受害戶聯合請律師向市政府申請理賠。

居住在19和20大道之間「重災區」的華人鄧先生，在風災期間，門前兩棵大樹都被狂風攔腰颳斷，前院受損嚴重，但幸好房屋主體沒有受損。

鄧先生說，市公園局和清潔局連夜開始清除颳倒的樹幹樹枝，並對殘留樹木進行修剪，防止意外發生。26日上午，雖然前院和人行道上仍有大量殘樹枝，但鄧先生還是稱讚市公園局清理速度快、效率高。相關工作人員則表示，會於26日當天完成所有清理。

莊文怡也向受災街道的居民發信表示，若居民需要有關保險索賠或其他相關事宜的任何幫助，他們將提供支持。

州眾議員鄭永佳與受災戶交談，了解其需求。(鄭永佳提供)
州眾議員鄭永佳與受災戶交談，了解其需求。(鄭永佳提供)
公園局工作人員在修剪樹木殘枝，以防意外發生。(記者胡聲橋／攝影)
公園局工作人員在修剪樹木殘枝，以防意外發生。(記者胡聲橋／攝影)
第43選區市議員候選人莊文怡在現場向受災戶了解災情。(莊文怡提供)
第43選區市議員候選人莊文怡在現場向受災戶了解災情。(莊文怡提供)

布碌崙 眾議員 8大道

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