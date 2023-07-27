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占人行道、危及商戶… 華埠電單車違規多 警將加強執法

記者劉梓祁／紐約報導
市警五分局25日召開建立鄰里安全會議。(記者劉梓祁／攝影)
市警五分局25日召開建立鄰里安全會議。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局25日在紐約中華公所召開「建立鄰里安全會議」(Build the Block Neighborhood Safety Meeting)，由社區協調警員(NCO)董飛(Fei Dong)與劉啟裕(Joshua Lau)共同主持，就電信詐騙、電單車和扒手等話題做出提示。

會上民主黨65AD區領袖于金山反映華埠街頭電單車違規行駛情況增多，不僅時常占用人行道，還危及路人及周邊商戶安全。兩位警員表示，分局自上周起已開始注意，並加強對華埠街頭電單車違規行駛的執法力度，如派員加大巡邏頻率；特別針對電單車可能出現的熱點區域進行監控，如東百老匯，以減少違規行為的發生。

兩人還強調，現行規定對電單車要求與汽車無異，均需要遵守交通規則，並對自身安全和他人安全負責，同時還須接受定期車輛檢查。

據了解，五分局將在近期啟動外展教育行動，透過宣傳單張和社區互動，針對華埠街頭電單車使用者進行相關法規和安全意識教育，使其充分了解道路上的責任和義務，和違規所帶來的風險和後果。

他們亦承認針對電單車的執法存在難度，因其行駛速度過快，警方暫時缺乏有效措施攔截或制止，且無法對其展開追逐，否則可能對狹窄街道旁的居民及行人造成更大風險。

社區協調警員還表示，當前華埠街頭扒竊案件愈發普遍，多數針對移動推車或者無法封口的手提包或帆布袋，警員將聯合各商家展開調查。此外，五分局短期內將與曼哈頓地區檢察官辦公室合作，展開針對電信詐騙的宣傳教育活動，提高居民對騙案手法的了解和認識，從而減少受害者數量。

華埠 教育 曼哈頓

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