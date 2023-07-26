布碌崙地鐵濫射槍手 刑期至少31年 9月量刑

去年在布碌崙地鐵上開槍掃射，造成29人受傷的槍手詹姆斯，將於9月接受量刑。(美聯社)

涉嫌在去年的布碌崙(布魯克林)日落公園 地鐵濫射的63歲槍手詹姆斯(Frank James)，今年1月針對恐怖襲擊的聯邦罪名認罪，對槍擊 案件負責；根據最新消息，他將於9月28日出庭接受量刑，依照檢方的建議，刑期至少從31年起跳，餘生恐將在牢房裡度過。

2022年4月12日，詹姆斯在前往曼哈頓方向的N線車廂內，途經日落公園的36街地鐵站 時釋放煙霧彈，隨即朝著乘客掃射開槍，擊發30發子彈，有10人中彈、29人受傷，所幸未有任何人因此死亡。

槍擊案發生之後，詹姆斯逃亡近30小時後，於曼哈頓東村落網，他隨後被爆出在社群媒體上大肆發布種族歧視、厭世言論等，並希望「看到更多大規模槍擊案發生」。

詹姆斯被捕後，原先並不認罪，直到今年1月突然改變證詞；根據司法部長加蘭德(Merrick Garland)，詹姆斯對十項恐怖主義罪行、一項暴力犯罪中開槍等共11項罪名，全數供認不諱。

「詹姆斯冷血地濫射無辜的布碌崙地鐵通勤客，給城市製造恐慌」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，他的認罪意味著承認自己給社會造成的恐懼和痛苦；檢方一開始預測此案將糾葛數年之久，但在槍手認罪之後，推進審理進度。

而在槍擊發生前，詹姆斯已經在YouTube頻道上發布數十個視頻，大談種族、暴力、以及他與精神疾病的戰鬥，極具暴力傾向。

檢方曾在今年1月表示，詹姆斯的行動是「經過多年精心規畫的」，擬要求判處至少31年監禁，餘生都會在牢房裡度過；他將在9月28日返回聯邦法院出庭接受量刑，辯護律師目前沒有就量刑建議置評。