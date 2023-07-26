我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

布碌崙地鐵濫射槍手 刑期至少31年 9月量刑

記者顏潔恩／紐約報導
去年在布碌崙地鐵上開槍掃射，造成29人受傷的槍手詹姆斯，將於9月接受量刑。(美聯社)
去年在布碌崙地鐵上開槍掃射，造成29人受傷的槍手詹姆斯，將於9月接受量刑。(美聯社)

涉嫌在去年的布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵濫射的63歲槍手詹姆斯(Frank James)，今年1月針對恐怖襲擊的聯邦罪名認罪，對槍擊案件負責；根據最新消息，他將於9月28日出庭接受量刑，依照檢方的建議，刑期至少從31年起跳，餘生恐將在牢房裡度過。

2022年4月12日，詹姆斯在前往曼哈頓方向的N線車廂內，途經日落公園的36街地鐵站時釋放煙霧彈，隨即朝著乘客掃射開槍，擊發30發子彈，有10人中彈、29人受傷，所幸未有任何人因此死亡。

槍擊案發生之後，詹姆斯逃亡近30小時後，於曼哈頓東村落網，他隨後被爆出在社群媒體上大肆發布種族歧視、厭世言論等，並希望「看到更多大規模槍擊案發生」。

詹姆斯被捕後，原先並不認罪，直到今年1月突然改變證詞；根據司法部長加蘭德(Merrick Garland)，詹姆斯對十項恐怖主義罪行、一項暴力犯罪中開槍等共11項罪名，全數供認不諱。

「詹姆斯冷血地濫射無辜的布碌崙地鐵通勤客，給城市製造恐慌」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，他的認罪意味著承認自己給社會造成的恐懼和痛苦；檢方一開始預測此案將糾葛數年之久，但在槍手認罪之後，推進審理進度。

而在槍擊發生前，詹姆斯已經在YouTube頻道上發布數十個視頻，大談種族、暴力、以及他與精神疾病的戰鬥，極具暴力傾向。

檢方曾在今年1月表示，詹姆斯的行動是「經過多年精心規畫的」，擬要求判處至少31年監禁，餘生都會在牢房裡度過；他將在9月28日返回聯邦法院出庭接受量刑，辯護律師目前沒有就量刑建議置評。

槍擊 地鐵站 日落公園

上一則

布碌崙刮狂風 樹倒砸車 屋毀斷電

延伸閱讀

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福
布碌崙地鐵槍手9月量刑 面臨至少31年刑期

布碌崙地鐵槍手9月量刑 面臨至少31年刑期
「詹皇」兒子布朗尼練習時心搏停止 緊急送醫

「詹皇」兒子布朗尼練習時心搏停止 緊急送醫
沙國1年7.76億邀姆巴佩 NBA球星好羨慕：我長得像，簽我

沙國1年7.76億邀姆巴佩 NBA球星好羨慕：我長得像，簽我

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大