紐約新進華裔警員 盼服務移民

新晉華人警員呂錫輝(中)與家人。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警察學院(New York City Police Academy)25日舉辦畢業典禮，宣布527名警校學員加入市警行列，包括82位亞裔，12人能使用中文交流，其中五人來自中國、一人來自香港 ；儘管當下缺警嚴重，這些華人 新警員表示，對成為加入警局深感自豪，並期待為多元城市服務，而嚴格訓練和艱苦努力，也確保他們在日後執勤中能夠勝任各種挑戰。

作為畢業學員之一的呂錫輝(Sikfai Lui)來自香港，在多位家人的陪同下參加畢業典禮。十餘年前移民 來美、現年28歲的呂錫輝說，畢業後他將被分派到史泰登島的分局，為自己的新未來感到興奮及自豪。

精通英文、粵語、國語和台山話的呂錫輝曾是市懲教局執法人員，希望加入市警後，能夠「一點點、一步步」學習新知識、提升執法水平，並早日晉升警佐；他還說，已通過多個語言口譯和翻譯考試，準備好為愈來愈多搬入史島的華人服務。

27歲的新警員楊智博(Zhibo Yang)來自中國江蘇，過去曾在海軍服役四年，如今即將前往皇后區115分局任職；少年時期移民來美的楊智博說，海軍服役經歷讓其學到許多寶貴經驗，尤其是團隊合作和堅韌不拔精神，都將在市警職業生涯中發揮重要作用。精通英文、國語及江蘇淮揚方言的他還表示，會不遺餘力運用對文化異同的理解，服務更多新移民。

楊智博也呼籲更多華人加入市警，認為隨著城市日益多元化，擁有多語言能力和跨文化背景的警察將在促進社區理解和溝通方面起到關鍵作用，且警局所設發展空間廣闊，對年輕人而言是優質機會。