總長近400哩…紐約市府整頓鷹架 逾期不拆擬開罰
市長亞當斯(Eric Adams)24日聯合市樓宇局(Department of Buildings)局長奧多(Jimmy Oddo)共同宣布「鷹架棚拆除」(Get Sheds Down)計畫，將推動立法，將鷹架許可證有效期從目前的一年縮短至90天，有效期內未完工的業主將被處以最高6000元的罰款。
根據目前規定，全市六層以上的建築必須定期進行外牆檢查，如果樓宇局認定其不安全，則業主必須在建築外圍安裝人行道安全棚等保護設施，以保護行人免遭高空落物傷害。
目前，紐約全市共有約9000處建築被鷹架包圍，總長度近400哩，占據了全市人行道空間的3%。市府表示，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能會成為藏污納垢的衛生盲點；其中，曼哈頓有133處鷹架已架設五年以上，為全市最多，而華埠附近亞倫街(Allen St)138號建築的鷹架，已經矗立13年未拆。
根據目前規定，業者可以無限期保留鷹架，卻不會面臨任何罰款；為加速鷹架拆除，樓宇局將增加執法頻率，市府也計畫推動立法，將鷹架許可證有效期從目前的一年縮短至90天，若業主在有效期內仍未完工，將被處以最高6000元的罰款，並對延期申請增加收費。此外，樓宇局也將牽頭徵集新的安全網設計方案，以便推出更輕便有效且美觀的設施替代現有的鷹架。
鷹架氾濫的問題在曼哈頓最為顯著，其中華埠很多本就擁擠的人行道也都長時間被鷹架占據。社區對此意見不一，居民徐先生認為，紐約多雨雪、夏季又常赤日炎炎，能遮陽避雨的鷹架棚有時其實頗受歡迎，他短暫停留或等候公車時，最喜歡站在鷹架的陰影裡。不過他也提到，鷹架下方通常衛生狀況不佳，比如東百老匯(East Broadway)靠近劉錦廣場(Kimlaw Square)的一處公車站，就常被尿騷味籠罩，讓候車的人不勝其擾。
華埠商業改進區特殊項目主任李德容表示，劉錦廣場附近公車站後面的鷹架下方已成為遊民定居地，不僅衛生堪憂，遊民有時還會對候車乘客吼叫。民主黨65D區領袖于金山說，鷹架對於華埠的負面影響除了吸引遊民外，還存在擠占人行道以及裸露的螺絲或其他凸起物對行人構成潛在威脅的問題。他提到，印象中東百老匯交加薩林街(Catherine St.)處的鷹架已經立了很多年，但並未看到樓上的建築在施工，他希望市府推出的新計畫能夠有效推進，整頓這種長年占著街道不幹活的現象。
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