總長近400哩…紐約市府整頓鷹架 逾期不拆擬開罰

總長近400哩的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間同時藏污納垢。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)24日聯合市樓宇局(Department of Buildings)局長奧多(Jimmy Oddo)共同宣布「鷹架棚拆除」(Get Sheds Down)計畫，將推動立法，將鷹架許可證有效期從目前的一年縮短至90天，有效期內未完工的業主將被處以最高6000元的罰款。

根據目前規定，全市六層以上的建築必須定期進行外牆檢查，如果樓宇局認定其不安全，則業主必須在建築外圍安裝人行道安全棚等保護設施，以保護行人免遭高空落物傷害。

目前，紐約全市共有約9000處建築被鷹架包圍，總長度近400哩，占據了全市人行道空間的3%。市府表示，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能會成為藏污納垢的衛生盲點；其中，曼哈頓有133處鷹架已架設五年以上，為全市最多，而華埠 附近亞倫街(Allen St)138號建築的鷹架，已經矗立13年未拆。

根據目前規定，業者可以無限期保留鷹架，卻不會面臨任何罰款；為加速鷹架拆除，樓宇局將增加執法頻率，市府也計畫推動立法，將鷹架許可證有效期從目前的一年縮短至90天，若業主在有效期內仍未完工，將被處以最高6000元的罰款，並對延期申請增加收費。此外，樓宇局也將牽頭徵集新的安全網設計方案，以便推出更輕便有效且美觀的設施替代現有的鷹架。

鷹架氾濫的問題在曼哈頓最為顯著，其中華埠很多本就擁擠的人行道也都長時間被鷹架占據。社區對此意見不一，居民徐先生認為，紐約多雨雪、夏季又常赤日炎炎，能遮陽避雨的鷹架棚有時其實頗受歡迎，他短暫停留或等候公車時，最喜歡站在鷹架的陰影裡。不過他也提到，鷹架下方通常衛生狀況不佳，比如東百老匯 (East Broadway)靠近劉錦廣場(Kimlaw Square)的一處公車站，就常被尿騷味籠罩，讓候車的人不勝其擾。