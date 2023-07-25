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紐約市迎高溫 本周恐突破華氏100度

記者高雲兒／紐約報導
紐約本周將迎來高溫，27日(周四)、28日(周五)的最高溫度或將突破華氏100度。(美聯社)
紐約本周將迎來高溫，27日(周四)、28日(周五)的最高溫度或將突破華氏100度。(美聯社)

紐約23日進入二十四節氣的「大暑」，意味著來到一年中最炎熱的時段，27日(周四)、28日(周五)的最高溫度或將突破華氏100度；對此，州參議會敦促州眾議會盡快通過防暑法案(HEAT Act)，為中低收入家庭電費支出設限。

據國家氣象局的預測，隨著「百慕大高壓」系統在紐約市上空移動，從24日開始，溫度將從華氏82度向上節節攀升，周四、周五的天氣將可能突破華氏100度。醫生專家對此建議，若室外溫度超過華氏90度，建議開空調避免中暑。但是此前聯合愛迪生(ConEd)決定，紐約市和上州威徹斯特郡(Westchester County)的電費將從在8月上漲；一般家庭電費帳單，估計將上漲9.1%。

對此，州參議員克魯格(Liz Krueger)敦促州眾議會盡快通過防暑法案，這項於今年春天在州參議會通過的法案，要求紐約州公共服務委員會(Public Service Commission)防止中低收入家庭的電費支出超過其年收入的6%，預計為受影響家庭每月節省高達75元的費用，並要求電力公司自掏腰包建設新的瓦斯管道來發電。

她強調，今夏的極端天氣表現出該法案通過的重要性，「我們是在為自己和地球的生命競賽」。最近幾周，紐約市出現多番極端天氣，除了難耐的濕熱，還有哈德遜河谷(Hudson Valley)造成傷亡的傾盆大雨，以及彌漫多天的加拿大山火。

鑑於本周的高溫天氣，紐約很可能根據國家氣象發布的高溫預警，屆時將開放避暑中心(cooling center)供民眾納涼；民眾到時可撥打311或登錄https://reurl.cc/M8Vgpk查詢避暑中心詳情。此外，公園局也在全市多個地點提供公共泳池和沖涼設施，具體可查看https://reurl.cc/8j8REX。市府建議人們將空調開到華氏78度，有助於在保證清涼的同時，節省電費和能源。

低收入 紐約市 高溫

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