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地鐵又現仇亞事件 華女車廂內遭辱罵、吐口水

記者胡聲橋／紐約報導
一名亞裔女性在布碌崙地鐵車廂遭遇仇亞犯罪，警方通緝嫌犯。(警方提供)
一名亞裔女性在布碌崙地鐵車廂遭遇仇亞犯罪，警方通緝嫌犯。(警方提供)

一名亞裔女性近日在布碌崙地鐵車廂內遭到惡性騷擾(Aggravated Harassment)，嫌犯口出仇視亞裔的言辭和並吐口水。警方24日公布嫌犯的影像，市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查，希望案件目擊者和知曉嫌犯下落者盡快與警方聯繫，以便早日將其捉拿歸案。

這起案件發生在市警78分局和捷運警察32區(Transit District 32)轄管的範圍內。7月17日下午約14時10分，一名30歲的亞裔女性受害者站在博爾根街(Bergen Street)地鐵站北行站台上。這時，嫌疑人走近這名亞裔女性並與其發生言語爭執。地鐵到站後，嫌犯和受害者登上了同一列向北行駛的地鐵。

當地鐵運行時，嫌犯對受害者說出了一些仇視亞裔的言語，還向這名亞裔女性吐口水。嫌犯在大西洋大道(Atlantic Avenue)地鐵站下車。受害者沒有受到任何身體傷害，但在事發後通過私人途徑尋求醫療評估。

警方已根據地鐵站的監控錄像，找到了這名嫌犯的圖像。根據照片，這名嫌犯應該是一名女性，深膚色，頭髮向上挽一個髻，身穿藍色上衣和褲子，外套一件深藍色風衣，背著一個肩帶為淺藍夾白色的雙肩包。

市警仇恨犯罪小組已介入調查此案。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 亞裔 仇恨犯罪

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