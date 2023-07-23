紐約地鐵逃票者 近半為通緝犯 甚至攜帶刀槍武器

紐約市警統計，今年迄今逮捕2500名地鐵逃票者，近半為在逃通緝犯。(記者張心／攝影)

根據紐約市 警最新統計數據，今年迄今，市警共計抓獲2502名地鐵逃票者，其中有超過45%的人為在逃通緝 犯，其中多人負有謀殺、襲擊、毒品交易等在內的各項起訴罪名；另外警方還在200多名被逮的逃票者身上，搜到共138把槍、200多把刀具。

市警交通處長肯珀(Michael Kemper)日前在與大都會運輸署(MTA)董事會開會時表示，開始嚴格打擊逃票後，市警發現許多逃票者為市警通緝犯，其中還有不少人隨身攜帶武器。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)法學和警務學教授奧唐奈(Eugene O'Donnell)表示，這些慣犯通常不會乖乖買票進入地鐵，而是會逃票」。

他補充說，在警務學研究中，若想要找到罪犯，可先試著從抓逃票者下手，「他們通常會持槍、在通緝名單上、或是剛逃離案發現場的罪犯，緊接著有很大概率會在大眾交通系統中逃票」。

奧唐奈的說法也獲得市警近日逮捕案例的證實。上月20日凌晨4時許，33歲的遊民懷特(Claude White)在地鐵上持刀殺害了32歲的希爾夫(Tavon Silver)，兩人因為毒品交易爭執，懷特奪過希爾夫身上的牛排刀，向希爾夫胸口猛刺兩次，隨後將刀子扔下地鐵隧道，把沾血的衣服丟在垃圾桶，逃離了案發的曼哈頓23街地鐵站 。

幾日後懷特因試圖逃地鐵票被捕，當時他還穿了條染血的褲子。警方發現他涉及該起命案，控以二級謀殺、非法持有武器等罪。

上月在紐約市地鐵內，隨機刺傷三名女性的嫌犯賴德奧(Kemal Rideout)，也是在逃票時被抓獲，有包括企圖強暴、襲擊、故意毀壞財物等前科。

肯珀表示，為此警方應在地鐵閘門加強警力，但兼任約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授的退休警察賈卡隆(Joseph Giacalone)卻認為這樣做「治標不治本」，「一旦嫌犯知道警察在監視逃票，他們就會避免，關鍵還是要起訴，否則沒有任何意義」。