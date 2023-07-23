嚴打亂倒垃圾 全市加裝百台監控
非法傾倒垃圾現象一直困擾著紐約市，為了嚴打這種不文明行為，市清潔局(Department of Sanitation)決定今夏再裝115台監控攝像頭，並對違法者開出高達4000元的罰款。
市清潔局表示，自今年5月以來，憑藉市府400萬元的撥款，當局陸續安裝了122台隱蔽式監控攝像頭，密切關注著全市五大區的非法傾倒垃圾行為。目前全市共有165台此類監控攝像頭，但無法完全杜絕非法傾倒垃圾現象，將在今年夏天結束前，再裝115台。
市清潔局發現，隨著監控攝像頭的加裝，針對非法傾倒垃圾行為開出的罰單也明顯增多，目前已開出164張，其中105張都是被監控攝像頭拍下的；相比去年同期僅開出51張罰單，提高不少。
在監控攝像頭的幫助下，違法者在人行道、街角亂丟家具、家庭垃圾、建築廢料等行為的全過程都會被完全記錄。根據紐約市法律，使用車輛運輸垃圾並傾倒在街道等地，無論是私人還是公共區域，都屬於違法行為。市清潔局表示，罰款將高達4000元，非法傾倒的車輛將被扣押，直至違法者繳清罰款。
當局並未公開監控攝像頭的具體位置，但根據市清潔局數據，布碌崙(布魯克林)的布什維克大道站(Bushwick Avenue station)、海景大道(Seaview Avenue)、以及皇后區東南部的布魯克維爾大道(Brookville Boulevard)，都曾開出大量的罰單。
對此，布碌崙市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)表示贊同；據她表示，該選區非法傾倒垃圾的現象十分嚴重。
「過去很長一段時間，市清潔局沒有就非法傾倒垃圾行為制定有針對性的長期政策。」市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，「我們只是一遍又一遍地進行清理，而違法者卻一遍又一遍地傾倒，他們以為沒人在意，但現在卻因為監控攝像頭而不得不警惕。」他呼籲違法者們提高警惕，「被抓到不僅要扣押車輛，還要被罰款。」
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