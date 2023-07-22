偏見與刻板印象 仇亞犯罪起訴不足

趙依林說，由於對亞裔的偏見與刻板印象，導致執法單位在處理仇亞犯罪案上，出現執法數據與實際發生案例數落差。(記者顏嘉瑩／攝影)

根據紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)專門工作組統計，前年共計發生了299起疑似仇亞犯罪案，但警方紀錄中，僅有42人被起訴；對此華裔法學教授近日表示，由於對亞裔的偏見與刻板印象，導致數字落差，也使執法單位效率遭質疑。

從2020年開始，紐約市向警察報告的反亞裔仇恨犯罪 案件數量激增，但警察的逮捕以及起訴案件的數量卻不高；聖若望大學(St. John's University)法學院教授趙依林(Elaine M. Chiu)近日在史泰登島舉辦相關講座，表示由於外界對亞裔的偏見和刻板印象，導致仇亞犯罪案件沒有被定罪。

趙依林說，根據市警總局的數據，從2017年至2019，三年間向警察報告的仇亞犯罪分別只有六起、五起和一起，2020年突然增加到28起，2021年更是飆升至131起。

全市約有120萬亞裔，但歷來報告的仇恨案件極少，2019年只報告了一起，外族裔也一直把亞裔視為「模範少數族裔」，趙依林表示，正因如此，當亞裔報告仇恨犯罪時，警察、檢察官心裡都會出現懷疑，對案件的真實度「打了一個問號」。

受這種偏見和刻板印象影響，警察或檢察官很難相信，亞裔遭受仇恨犯罪，即便2021年警方收到共131起仇亞犯罪報告，但最後也只有59人被逮捕，42人被起訴。

趙依林說，紐約亞裔律師協會為此專門成立一個工作組研究，通過對警方的報告和「主流英語媒體來源」進行梳理，發現在2021年，實際發生299起疑似仇亞案件，遠高於警方報告的131起，其中有89%的案件為無故發生。

儘管此類犯罪的報告比以往年還多，但趙依林說，當局接到通知後，也未採取積極行動，她將這種缺乏行動的現象歸咎於警力不足、起訴不足、定罪不足、量刑不足，以及 「淡化或忽視種族動機」。