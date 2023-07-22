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紐約客談／漲價不漲質 逃票只會更多

紐約客談

疫情期間慘淡經營三年的大都會運輸署(MTA)最近逐漸開始恢復活力。不過，活力似乎沒有用在提升運營水平上，而是大手筆祭出了「漲價、追逃、堵車費」三板斧，更有效地讓紐約人荷包出血。

車費漲價與阻止逃票兩件事是事件的一體兩面。首先，漲價不是不可以，但除了通膨因素以外，乘客多花了錢，要求獲得更好的服務並不過分。紐約地鐵長期以來沒有時刻表，這令爭分奪秒的通勤客極度痛苦。所有列車到站時間幾乎全是「隨心而定」，運氣好些，到站就來車；運氣不好，等車八分鐘、十分鐘是家常便飯，遇到周末假日，甚至可能遇到「10分鐘路程20分鐘等車」的情況。

如果說因為線路和信號系統複雜，難以像日本鐵路那樣做到精準到分鐘的時刻表的話，通過加密車次、將乘客等車時間的不確定性壓縮到個位數之內，也是能夠有效提升乘車體驗的辦法。試問MTA，漲價以後，多收取的資金能用於提升班次數量上嗎？

恐怕很難。現成藉口有的是，隨便拿出幾個搪塞公眾便是，其中包括龐大的資金缺口。以貨幣幣值考量，紐約的公共交通系統應是全球價格最高者之一了，花最多的錢換來這樣的服務水平，如此看來，乘客逃票甚至都不那麼值得譴責了。這錢花得太冤。

一切都是成本惹的禍。這又引出一個問題：MTA是州府的下屬機構，並不具備香港或日本那樣由商業公司運營公共服務的條件。那麼，由於經營不善而導致的虧損，就理當由財政兜底，為何會把這部分成本又攤派到已經繳過一次稅的納稅人頭上呢？公眾需要一個解釋。

問題解決不好，逃票者只會愈來愈多。

MTA 日本 大都會

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