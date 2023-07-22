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包裝印中文 7000磅大麻運來紐約前遭攔截 總價近2800萬元

記者劉梓祁／紐約報導
包裝印中文的大麻裝在蔬果、花菇的箱子內，在被寄往紐約和新州前就被截獲。(取自奧克拉荷馬緝毒局)
包裝印中文的大麻裝在蔬果、花菇的箱子內，在被寄往紐約和新州前就被截獲。(取自奧克拉荷馬緝毒局)

奧克拉荷馬州執法部門日前在打擊走私行動中，查獲被偽裝成新鮮蔬果和食用香菇的大量大麻，且包裝印有大量中文，重量達7000磅，運輸目的地為紐約和新州；根據執法單位，估計總價近2800萬元。

奧克拉荷馬緝毒局(Oklahoma Bureau of Narcotics)執法人員於19日搜查了位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的一處倉庫後，發現該倉庫為大麻走私分銷中心，並繳獲近7000磅大麻，價值近2800萬元，準備發至紐約和新州。

根據緝毒局所公布照片，此批被收繳的大麻裝在印有中文「真鮮優品」和寫著「椎茸」的茶花菇紙箱內，共計紙箱有近百個，但當地緝毒局未透露大麻經銷者身分。

在今年4月的一次行動中，當局也截獲相同數量大麻，同樣也被計畫送往紐約和新州。

當地緝毒局發言人伍德沃德(Mark Woodward)表示，由於犯罪分子利用廉價土地和法律漏洞從非法交易中獲利，該州非法活動激增；幾乎每一日，連接奧克拉荷馬農場和各地黑市的渠道，都有大麻運輸。

非法大麻問題則已困擾紐約許久。根據紐約市府，截至今年2月，全市非法大麻店數量約為1500家，而負責發放大麻商品銷售執照的紐約州大麻管理辦公室(State Office of Cannabis Management)已發放200多個許可，但僅有約20家店鋪登記在冊。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州稅務及財政廳和大麻管理辦公室，已在6月對33個大麻商家進行檢查，繳獲至少價值1100萬元的1000磅非法大麻。本月早前，市警和州稅務人員突查了曼哈頓下東城數間無證大麻店；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)則在日前，與11家無證店鋪業者達成協議，後者將為出售非法大麻支付超過40萬元。

儘管紐約各部門仍未有對非法大麻流入源頭的判斷，但奧克拉荷馬州被認為是種植大麻最便利的區域之一。因該州在2018年合法化醫用大麻，取得銷售許可僅需2500元。伍德沃德也說，外州人士進入種植大麻的趨勢持續存在。

根據公開資料，奧克拉荷馬至2021年底，已有超過9000家持牌大麻農場，數量超過最早合法化娛樂性大麻的加州。為此，奧克拉荷馬州長斯蒂特(Kevin Stitt)去年簽署一項禁止新增種植、加工和銷售許可的中止令，將持續至2024年8月。

大麻 奧克拉荷馬州 新州

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