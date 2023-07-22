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紐約市消防局長將前往華府 籲聯邦立法規管鋰電池

記者劉梓祁／紐約報導
卡瓦那將至華府，呼籲制定全國層面法律，減少鋰電池相關火災發生。圖為華埠電單車火災後，卡瓦那視察現場。(記者劉梓祁／攝影)
卡瓦那將至華府，呼籲制定全國層面法律，減少鋰電池相關火災發生。圖為華埠電單車火災後，卡瓦那視察現場。(記者劉梓祁／攝影)

今年因鋰電池引發的火災，在紐約市以創紀錄的速率激增，目前全市已發生131起由鋰電池引發的火災，共造成76人受傷、13人死亡，電單車及電池安全問題也促使市府對立法規管的討論；市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)21日表示，將前往華府會見聯邦官員，呼籲制定全國層面法律，以減少相關火災發生。

卡瓦那當日在市府公共安全簡報會上表示，將在下周前往華府並在聯邦獨立機構「消費品安全委員會」(Consumer Product Safety Commission)前，針對鋰電池相關事故、危害和立法發表證詞，以推動國會針對該領域制定新法律，防止更多致死意外發生。

自2020年以來，紐約市由鋰電池引起的火災已「呈指數級增長」，並存在燃燒快、爆炸強、範圍廣的特點，促使市府與消防部門試著從各方角度解決問題；卡瓦那說，她將代表全國發聲，直接向有權力頒布和執行產品安全強制標準的機構表達觀點。

此前，聯邦消費品安全委員會已向電單車製造商等相關廠家發出警告，除非鋰電池符合安全標準，否則不得銷售裝有殘次電池的移動設備。根據市府法條，當前僅有四條法律與電單車或鋰電池相關，其中兩條涉及銷售和組裝，兩條關於宣傳教育，因此仍有多方呼籲加強立法廣度。

卡瓦那表示，將向委員會提出立法意見，如將當前適用於智能手機的法規拓展至電動移動設備，包括充電或過熱時應自動關閉、電池不可被隨意更換、必須取得保險商實驗室(UL)安全認證和確保電池只與配套設備充電等。她說，「正是因為這些法規，手機成為了更加安全的設備」。

月前紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)也和國會參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)提出「鋰電池消費者標準制定法」(Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act)提案，擬將有缺陷的鋰電池從市場上清除，並制定消費者指南，減少鋰電池爆炸起火意外。

紐約市 華府 紐約州

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