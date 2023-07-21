公寓前遭持槍抵頭 班森賀華女被搶近7000元

布碌崙一名華女日前在公寓門前，遭非洲裔歹徒用槍指頭威脅。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社近期發生多起街頭搶劫案，一名華女 在公寓門前，遭非洲裔歹徒用槍指著頭威脅，要她交出身上近7000元的現金；轄管當地的市警62分局目前正在調查，呼籲知情民眾立即提供線索，早日將嫌犯逮捕落網。

根據62分局紀錄，發生於本月12日下午2時48分許，在位於班森大道(Benson Ave)交23大道的一棟公寓前，住在該處的47歲華女，正步行回家，走到大門前，正準備掏出鑰匙開門時，身後突然出現一名穿著黑衣的非洲裔男子。

對方手持一把黑色的手槍，抵在華女的後頸部，威脅她放下肩膀上的手提包，否則將開槍；華女放下包後，非洲裔男子撿起地上的包，坐上停在公寓不遠處的一輛白色奔馳車，逃離現場。

據受害者所訴，包內約有6800元現金，雖沒有清楚看見嫌犯的樣貌，但確定是一名年輕的非洲裔男子。受害者形容，車輛掛著新澤西州 的車牌，朝Bay31街方向離開；不久後，62分局警員接報抵達現場，並向附近的七間住家獲取監控錄像，至今仍在調查中。

62分局轄區內近期也發生一起街頭暴力搶劫案，一名52歲男子本月15日早上7時左右出門上班，路過Dahill路1658號公寓前時，兩名白人男子忽然從身後靠近；其中一人用手臂圈住受害者的頸項，逼迫之下，受害者將手中的袋子交給歹徒，兩匪得逞後往不知名方向逃逸。

受害者向警方指出，袋內有一台手機、鑰匙、午餐盒以及30元現金，儘管脖子被勒，但並沒有受傷；警員也試圖向周圍屋主擷取監控錄像，還在鎖定嫌犯的身分。

警方呼籲，以上案件知情者請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。