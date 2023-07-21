防逃票 地鐵閘門年底前裝AI監控

MTA因乘客逃票，光在去年就損失6.9億元。(美聯社)

為了打擊地鐵逃票，紐約市府已在部分地鐵站 閘門處，試點安裝人工智慧(AI )監控系統，掃描記錄逃票者，並回報給車站工作人員；若試點有效，大都會運輸署(MTA )計畫將在今年底將這項技術，推廣至全市地鐵站。

MTA去年因逃票損失6.9億元，為了改善，當局已於今年5月起，陸續在全市七個地鐵站閘門，安裝AI系統追蹤逃票行為，「預計到年底前，會再擴展到20餘個地鐵站，隨後普及於全市地鐵中。」

AI系統由西班牙公司AWAAIT開發，最早在西班牙巴塞隆納的地鐵系統使用，將通過掃描乘客，來發現逃票行為，並將逃票者的照片與視頻更新到地鐵站工作人員的手機上。

MTA發言人弗洛雷斯(Joana Flores)表示，AI不會向市警舉報逃票者，主要是為了追蹤逃票行為，以此確定MTA因此損失多少錢。發言人明頓(Tim Minton)則補充，AI基本上只是一個計數工具，確定有多少人逃票，以及如何逃票。

但對於未來這些監控是否會直接聯網到市警，MTA則拒絕發表評論，市警發言人也未對此回應。

這項技術引發質疑，非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)表示，紐約市民的人生自由受到前所未有的監控，「車牌自動讀取器已經普及，Uber和Lyft的歷史數據也被收集，如今公共場合又被加裝了數以萬計的攝像頭。」

該措施恐也存在歧視問題。去年起，紐約市在地鐵站加派警員，增加逃票逮捕人數，其中非洲裔和西語裔比例遠高於其他種族，紐約法律援助處(Legal Aid Society)格里法德(Molly Griffard)指出，「強制打擊逃票行為最終只會使低收入群體陷入不利境地」。