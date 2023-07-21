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華埠火災喪生 華裔越戰老兵長眠長島軍墓 愛犬永相伴

記者劉梓祁／紐約報導
余先生告別式在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)
余先生告別式在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)商住兩用建築本月初發生火災，一名年過七旬的獨居華人余姓長者不幸遇難，享年75歲；據了解，余先生為越南戰爭老兵，告別式20日於位於華埠的五福殯儀館舉行，並埋葬於長島的軍人公墓。

據了解，余先生出生於1947年8月6日，在社區以Frank Yee被人熟知，居住在起火建築二層公寓，火災後經過數日搶救後不治。由於獨居且未有已知親人，余先生入院期間均由社區人士陳家齡提供協助，並安排後事。

於上世紀80年代和余先生相識的陳家齡表示，後者逝世後為了解他的完整身世，向國家檔案和紀錄管理局(NARA)申請信息公開，並在告別式數日前收到回覆。

陳家齡說，據回覆，余先生曾於1966年11月2日至1969年10月31日越南戰爭期間在美軍服役，退伍時的軍銜為「五級士兵」，相當於現今軍銜結構的中士。

根據陳家齡所提供信件副本，檔案和紀錄管理局在17日的回覆中表示，余先生全名為「Yee, Frank Mon Jr」，服役期間所獲得最高榮譽是銅星勳章，其餘還包括陸軍嘉獎獎章、越南戰役勳章、越南服役勳章和國家防衛勳章等。

余先生遺體原訂於在新州安葬，但陳家齡知曉其是退伍軍人後聯繫軍人公墓(Military Cemetery)，詢問余先生是否符合埋葬資格，對方在審閱其身分文件後表示具備安葬標準。陳家齡說，雖然他遭遇不幸，但需要承認和表彰他作為軍人所做出的奉獻。

告別式結束後，余先生的靈柩在陳家齡和國會議員高德曼(Dan Goldman)辦公室代表葉凌霞等人的陪同下，送至長島卡弗頓(Calverton)軍人公墓，並在那舉行了榮譽衛隊儀式，以國旗包裹靈柩。

陳家齡說，作為多年來僅有寵物狗陪伴的退伍軍人，希望往生後的余先生可以在軍人公墓尋得「舊友」，不再感到孤獨。余先生生前所養、同樣在火災中喪生的寵物狗BamBam，其骨灰和狗繩亦被一同放入靈柩，而余先生的墓碑也將刻有「與他心愛的鬥牛犬BamBam」。

陳家齡還表示，余先生的經歷亦反映了老兵退伍後所面臨的普遍問題，包括心理創傷、內心孤獨和適應困難等，希望社會提供更多幫扶資源和加強支持及理解，下一步將嘗試申請獲得余先生的詳細服役紀錄和肖像照。

余先生告別式在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)
余先生告別式在華埠舉行。(記者劉梓祁／攝影)
逝者余先生與寵物狗BamBam生前的照片。(陳家齡提供)
逝者余先生與寵物狗BamBam生前的照片。(陳家齡提供)
余先生被安葬在長島軍人公墓。(陳家齡提供)
余先生被安葬在長島軍人公墓。(陳家齡提供)

越南 長島 華埠

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