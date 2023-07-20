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反收取堵車費 網約車、出租車司機也站上抗議前線

記者劉梓祁／紐約報導
陳熠領導隊伍反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
陳熠領導隊伍反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

堵車費計畫徵收細則仍未確定，但根據大都會運輸署(MTA)早前公布方案，擬定高峰時段駛入收費區段的司機，最高需付23元費用，但針對巴士、出租車等類型車輛豁免還在評估中；成員包括網約車司機的「應用程式業者正義聯盟」(Justice for App Workers)，19日在大都會運輸署(MTA)總部外集會，反對該計畫對司機造成的不合理壓力。

MTA早前報告指出，堵車費最終收費結構尚未確定，仍在就不同狀況評估，並考慮部分群體得到豁免後的潛在影響。報告強調，此徵費計畫，目標為募集財政資金並產生足夠的淨收入，總額為150億元；若給予過多折扣或豁免，將導致其餘司機支付更高過路費。

聯盟下獨立司機工會(IDG)華人司機召集人林境盛表示，堵車費現已經獲得聯邦批准，即說明必須有人需要承擔費用，但於情於理，都不該是出租車和網約車業者，應為乘客支出。他說，司機們並沒有決定目的地的權利，駛入曼哈頓多是乘客要求，且他們已需支付2.75元的壅堵附加費(Congestion Surcharge)，再多支付費用是不合理舉措。

紐約出租車司機工會(UTANY)主席迪亞拉(Adalgisa Payero-Diarra)說，從2019年起，出租車司機已需要支付壅堵附加費，總數至今已超過10億元，因此他們已付出所能承受的「公平份額」；若再強加堵車費，將無疑成為成對司機的「雙重徵費」(Double Tax)。

協助正義聯盟的社區人士陳熠則說，疫情導致工薪階層的職業司機損失慘重，如今緩慢恢復之際卻要面臨堵車費的壓力，是不公平作法，因其本就得不到足夠支持及保障。他說，網約車司機既不被應用程式企業看作員工，也不被市府認做僱員，但仍然存在養家餬口、看病就醫的需求，若再收取堵車費，會是荒謬的額外壓力。

陳熠認為，全市都不存在實施堵車費的理由，更不應該讓司機和民眾去填補MTA財政缺口，且政策制定者沒有看到社區意見；正義聯盟有500餘位華人司機，但鮮有人被告知堵車費的制定流程。

陳熠發言反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
陳熠發言反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
紐約出租車司機工會主席迪亞拉發言反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)
紐約出租車司機工會主席迪亞拉發言反對堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

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