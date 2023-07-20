我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

記者胡聲橋／紐約報導
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

面對龐大的財務缺口，大都會運輸署(MTA)19日決議，將紐約市公車和地鐵基礎票價從2.75元提高至2.9元，將於8月20日(周日)生效，為自2015年來七年內的首次上調；MTA此次也調漲了長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro-North)票價，另外橋梁及隧道通行費也有漲，將於8月6日(周日)實施。

MTA董事會19日全票通過，將基礎票價上調約5.5%，地鐵周票價格從33元漲到34元，月票價格從127元漲到132元；長島鐵路和北線鐵路大多數線路的票價，也將上漲5.5%。

在另一項單獨的表決中，董事會還批准上調橋梁和隧道通行費。使用E-ZPass者橋梁和隧道通行費增加6%，郵寄支付者通行費增加10%。

MTA曾在2019年針對地鐵周票和月票票價調漲，但未調漲過單次的2.75元計價；橋梁和隧道通行費則曾在2021年調漲。

車票費和橋梁隧道通行費約占MTA2023年運營預算的40%。這次漲價預計每年將為MTA增加收入3億元，據統計，MTA每年因為逃票就損失6.9億元。

MTA 財務委員會主席祖克曼(Neal Zuckerman)說，漲價是慎重考慮後的合理決定，如果不適度提價，將會對公共資源造成慢性損害。

「為了負責任，我們必須提高票價」，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)說，「這是預算協議的一部分，票價會有小幅上漲。」

MTA官員認為這次漲價是「恢復常態」，擬回歸每兩年調整一次票價，以跟上通貨膨脹，並計畫在2025年和2027年，再分別漲價4%。

公共交通維權者並沒有反對漲價，但呼籲當局為有需要的市民提供更多補貼。乘客聯盟(Riders Alliance)的資深組織者丹尼斯(Danna Dennis)在聲明中表示，整個城市各種成本都在上升，市長亞當斯(Eric Adams)必須擴大公平票價計畫的範圍，為更多陷入困境的紐約人提供幫助。

公平票價計畫為生活在聯邦貧困線以下的紐約市民提供半價票價，貧困線是一個四口之家的年收入為3萬元。

MTA宣布調漲公車地鐵基礎票價， 鐵路票價及橋梁隧道通行費也漲。(本報檔案照)
MTA宣布調漲公車地鐵基礎票價， 鐵路票價及橋梁隧道通行費也漲。(本報檔案照)

MTA 長島鐵路 地鐵

上一則

「入城稅是光明正大搶錢」 華人集會反堵車費

延伸閱讀

紐約公車地鐵基本票價漲至2.9元 7年來首調漲 8月20日生效

紐約公車地鐵基本票價漲至2.9元 7年來首調漲 8月20日生效
MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失
MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務
比室外低10度 杭州在地鐵、防空洞設「納涼點」

比室外低10度 杭州在地鐵、防空洞設「納涼點」

熱門新聞

發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因