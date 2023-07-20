7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

面對龐大的財務缺口，大都會運輸署(MTA )19日決議，將紐約市公車和地鐵 基礎票價從2.75元提高至2.9元，將於8月20日(周日)生效，為自2015年來七年內的首次上調；MTA此次也調漲了長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro-North)票價，另外橋梁及隧道通行費也有漲，將於8月6日(周日)實施。

MTA董事會19日全票通過，將基礎票價上調約5.5%，地鐵周票價格從33元漲到34元，月票價格從127元漲到132元；長島鐵路和北線鐵路大多數線路的票價，也將上漲5.5%。

在另一項單獨的表決中，董事會還批准上調橋梁和隧道通行費。使用E-ZPass者橋梁和隧道通行費增加6%，郵寄支付者通行費增加10%。

MTA曾在2019年針對地鐵周票和月票票價調漲，但未調漲過單次的2.75元計價；橋梁和隧道通行費則曾在2021年調漲。

車票費和橋梁隧道通行費約占MTA2023年運營預算的40%。這次漲價預計每年將為MTA增加收入3億元，據統計，MTA每年因為逃票就損失6.9億元。

MTA 財務委員會主席祖克曼(Neal Zuckerman)說，漲價是慎重考慮後的合理決定，如果不適度提價，將會對公共資源造成慢性損害。

「為了負責任，我們必須提高票價」，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)說，「這是預算協議的一部分，票價會有小幅上漲。」

MTA官員認為這次漲價是「恢復常態」，擬回歸每兩年調整一次票價，以跟上通貨膨脹，並計畫在2025年和2027年，再分別漲價4%。

公共交通維權者並沒有反對漲價，但呼籲當局為有需要的市民提供更多補貼。乘客聯盟(Riders Alliance)的資深組織者丹尼斯(Danna Dennis)在聲明中表示，整個城市各種成本都在上升，市長亞當斯(Eric Adams)必須擴大公平票價計畫的範圍，為更多陷入困境的紐約人提供幫助。