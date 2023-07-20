MTA討論堵車費細則 豁免有限

多位司機代表到場反對。(記者劉梓祁／攝影)

受到曼哈頓華埠 居民反對的曼哈頓堵車費徵收計畫細則，須等待大都會運輸署(MTA )下交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)決定；19日委員會於曼哈頓下城舉行會議，針對最終收費標準，折扣、豁免和津貼等討論。

會議由委員會六位成員及多位MTA代表出席，根據會議內容，針對曼哈頓60街以南的收費豁免可能非常有限。委員會主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)說，一旦同意豁免，表示將提高其他人的基本費用，但多數人希望保持基本費率低廉，如何滿足公平和政策需求，為當前挑戰。

他希望MTA進一步研究同意豁免後的影響，並檢視對新澤西州車主的收費影響，表示不能完全給予新州車輛全額抵免，因為將無法達成減少曼哈頓中央商務區車輛的根本目標；會中要求相關的影響研究須在半年內完成。

委員之一、運輸業者工會國際主席薩繆森(John Samuelsen)多次就收費區外的低收入職業司機提出意見，表示若缺乏大眾運輸工具，即便收取堵車費，這群人也因為沒有其他選擇，但仍須進城工作，而被迫開車進入中央商務區。

薩繆森表示，收費計畫應更多考慮職業司機的工作安排，認為當前午夜到凌晨4點時的優惠草案不切實際；此外，在收費之餘還增加公共交通並更新設施，但MTA當前未有相關計畫。

長島勞工聯合會主席杜索(John Durso)也說，夜班工人可能會被重複收費，儘管每台車一天只應收取一次費用，但若夜班駕駛在接近凌晨時才開車進入，並在第二天早上離開，將不得不支付兩次費用，「這些錢可能是孩子的撫養費或是房租」。

MTA對外關係副主任邁克遜(Juliette Michaelson)表示，至今共有122個個人或團體提出豁免或優惠的要求。根據清單，其中未有華埠社區，但有包括華埠在內的第三社區(Community District 3)。

對於華埠代表同日的反對集會，魏斯柏德指堵車費將對經濟有顯著幫助，而非阻礙，並得到了包括前兩任州長和現任市長的支持，是振興經濟的舉措。