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10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

史上第3次 勁球上看10億 華人瘋買試手氣

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛的彩券售賣點19日出現一波「勁球高潮」，不管是常客還是不常購買彩券的民眾，都紛紛決定一場手氣。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛的彩券售賣點19日出現一波「勁球高潮」，不管是常客還是不常購買彩券的民眾，都紛紛決定一場手氣。(記者高雲兒／攝影)

連續好幾周無人奪得頭彩的勁球(Powerball)，19日獎金衝上10億元，是勁球史上第三次上達10億元的彩金，也是美國樂透史第七大獎金；當日開獎前，皇后區法拉盛的諸多彩券售賣點迎來了一波「勁球高潮」，不管是常客還是不常購買彩券的民眾，都紛紛購買彩票，試試手氣。

法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)的「文華西藥房」，出售彩券的店員表示，19日最起碼出售100多張，比前一日多一倍。正在店內購買獎券的鄭先生說，自己這次買了十多張，比平常更多一些，除了勁球，他還購買了兆彩(Mega Million)的彩票；預計於21日(周五)開獎的兆彩，頭彩獎金已累積至7.2億元。

和文華西藥房位於同條大道的「新新藥房」內，十幾個華人和少數幾個外族裔擠在店內，也想一試運氣。買了兩張兆彩彩券的金先生說，他早就買好了勁球的彩券，每次都是用自己和老婆的生日號碼，「這樣別人撿到了也知道是我的」。他笑言，日常雖偶爾買買彩券，卻從來沒有中過，所以也不會抱希望。

不曾買彩券的魏小姐說，自己從來沒買過，此次購買是受男朋友之託，「買個十元，隨機」。自稱50多年來少有買彩票機會的張女士，也來買十元碰碰運氣，但是相比魏小姐的隨機，她精心挑選了其中三個號碼。

在下午4時30分左右，短短五分鐘左右大概有來往十幾個客人。業者介紹，人均似乎都買20元，有的多的則購買幾百塊錢，「我們早上就很忙，中午閒了一點，下午尤其是快下班又很多人」。

業者表示，大概這兩個禮拜就已經有購買人數上漲趨勢，生意明顯比之前好，「主要是華人」，大多數的人都是「買個希望」、「有參加就有中獎機會」。

不過也有在店內停留、只購買獎金為10萬元的速開彩券的民眾，一位林先生稱，他購買了幾百塊的速開彩券，沒買一張勁球，「不可能中的啦」。

勁球 法拉盛 華人

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