紐約市鉛害危機 180萬人仍用60年老舊鉛管飲水

報告顯示，目前全市仍有約180萬居民仍在使用鉛水管輸送的自來水，恐面臨鉛害風險。圖為工人正在替換掉地下的鉛水管。（美聯社）

最新公布的報告顯示，儘管紐約市60年前就已在全市範圍內禁止新建鉛管輸水，但目前全市仍有約180萬居民仍在使用含鉛水管輸送的自來水，約占全市總人口的五分之一，曼哈頓華埠 和布碌崙 (布魯克林)8大道兩大華社所在社區的鉛管占比超過全市的平均值，兒童若攝入過多，長久下來可能導致永久性腦損傷和其他發育問題。

根據紐約市終結鉛害聯盟(New York City Coalition to End Lead Poisoning)分析環保局(Department of Environmental Protection)數據後發布的最新報告，布碌崙(布魯克林)和曼哈頓有近一半建築的輸水管確定或有可能為鉛製，如果鉛管遭到腐蝕，恐導致水中鉛含量超標。

市府防鉛管腐蝕 地下鉛管數量難確定

報告顯示，目前全市仍有約180萬居民仍在使用鉛水管輸送的自來水，恐面臨鉛害風險。(Getty Images)

雖然市環保局回應，市府已經採取措施防止鉛水管腐蝕；但鉛含量是否增加，還會取決於水溫以及鉛水管的使用狀態。

紐約市1961年就立法禁止新增的鉛水管用於輸水；不過，目前仍有不少年代久遠的鉛水管線路鋪於地下，而且數量也尚不確定。

全市鉛管占4成 布碌崙和曼哈頓最高

不過，報告發現，全市大約有40%的輸水管線含有鉛管，受影響居民估計可達180萬人，占全市總人口超過兩成。其中，布碌崙和曼哈頓的鉛水管所占比率分別為46%和44%，為各區最高。

曼哈頓華埠約45% 法拉盛33.71%

史泰登島的鉛水管比率雖然低於全市平均水平，但該區北部的里士滿港(Port Richmond)社區有61%的水管可能為鉛製，為全市社區中最高；同時，曼哈頓華埠所在的聯合廣場和下東城社區，鉛水管占比為44.97%，布碌崙8大道所在的日落公園社區為44.14%，法拉盛鉛管占比較低，為33.71%。

血含鉛超標兒童 少數族裔占8成

哥倫比亞大學公共衛生學院教授羅斯納(David Rosner)表示，少數族裔更易受到鉛害，尤其是非洲裔與西語裔；他表示，全市2021年血液中鉛含量超標的兒童中，非洲裔、西語裔和亞裔兒童占80%以上，貧困市民受到鉛害的風險更高。

該報告的作者之一、自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)高級律師馬修斯(Joan Matthews)表示，希望市議會通過法案，使用聯邦基礎建設法案的撥款，要求市府相關部門未來十年內更換全市所有鉛水管。