華男涉刺傷父親 布碌崙華人家暴案漸增

布碌崙班森賀近日發生一起華裔家庭暴力案件。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀近日發生一起華裔 家庭暴力案件，一對父子在家中激烈爭執，兒子隨後到廚房拿起刀子刺傷父親，遭警方逮捕；目前，當局尚未公布嫌犯面臨的控罪以及吵架原因。

根據62分局紀錄，案件發生於本月15日下午3時左右，在P大道交西7街的一棟住家內；當時53歲的父親與22歲的兒子在家中發生爭執，過程中愈講愈激烈，兒子衝到廚房拿起一把刀子，在父親面前揮舞。

警方表示，父親的臉部、手臂、頸項都被刀畫傷，當警員抵達現場時，看見他渾身是血，立即召來救護車到醫院治療，傷勢未危及性命。

根據警方，嫌犯名為秦曉平(Xiao Ping, Qin，音譯)，案發後已被警方逮捕，送至布碌崙刑事法庭過堂。目前尚未公布對男子的指控，不過為保護父親的安全，法院為他申請保護令，男子不得以任何形式接近父親。

除以上案件外，62分局轄區內近期也發生另一起家暴 案，居住在貝瑞吉大道交14大道的一對父子，同樣因故引發爭執；19歲的男子拿起手機朝39歲的父親臉上砸去，擊中父親的右眼，導致紅腫瘀青。

警方抵達現場時，發現坐在屋內的父親正摀著臉上的傷勢，兒子也在現場，經警員初步調查，嫌犯動手時已喝得醉醺醺。

班森賀社區人士此前曾表示，自疫情爆發後，華裔家庭的暴力事件明顯增加，但很多人礙於面子，怕家醜外揚而隱瞞實情，導致更大悲劇發生；呼籲民眾若家中出現問題，應積極向警方、或社區組織求助，提供解決問題的方法。