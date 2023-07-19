我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

班森賀少年中槍不治 華人店鋪驚見彈孔

記者顏潔恩／紐約報導
黃先生指出對面雜貨店遭子彈打穿的洞。(記者顏潔恩／攝影)
黃先生指出對面雜貨店遭子彈打穿的洞。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀17日發生一起街頭槍擊案，15歲青少年背部中彈送醫搶救，18日早不治身亡；案發地點附近的華裔洗衣店業者表示，監控錄像拍到，持槍的是一名非洲裔高中生，連開九槍，他聽到槍響還「以為在放煙花」，周圍店舖還可看到彈孔，至今開槍嫌犯尚未落網。

17日下午大約1時，一群青少年路過62街交20大道處，其中一名身材瘦長、戴著黑色口罩的男子突然拔槍，朝馬路對面開火；15歲西語裔莫洛努(Foridun Maulonou)背部中彈，送至瑪摩利醫院搶救，最初被列為情況危急，但至18日早晨因傷重不治身亡。

據悉，死者的家距離案發地點不遠，雖不確定死者與嫌犯關係，但相信兩人在某種程度上認識彼此；警方也透露，槍響起後莫洛努試圖逃跑，但在半條街以外倒在地上，救護人員抵達時攙扶著一瘸一拐的他上救護車，並實施心肺復甦術(CPR)。

洗衣店業者黃先生表示，附近不遠處就是羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)，當時正值放學時刻，街道上人來人往都是學生，而槍手恰巧經過他的店門前；從他提供給警方的監控錄像拍攝到，穿著黑色連帽衛衣的開槍者朝左邊不停張望，見準時機後開槍，看起來有預謀。

當時黃先生正坐在店內吃午餐，起初以為有人放煙花，直到發現外面的學生們四處逃竄、場面混亂，他才驚覺不妙；他事後指出，對面的中餐館、大麻店、雜貨店等門口窗戶都被打穿，警方也在店門前搜到空彈殼。

黃先生說，新冠疫情前就常有青少年聚集在街口吸食大麻，他曾多次撥打311投訴但無果，他形容這群壞學生還常打架、走在街上隨手拿商家的物品打鬧；不過營業十來年，也是頭一回遇到槍擊案，希望治安能夠得到改善。

目前紐約市警已在案發地點兩條街以外的20大道地鐵站加派警員站崗，但截至當前，嫌犯還未落網。

監控錄像拍到穿著黑色衛衣的青少年拔槍，朝馬路對面開火。(記者顏潔恩／翻攝)
監控錄像拍到穿著黑色衛衣的青少年拔槍，朝馬路對面開火。(記者顏潔恩／翻攝)
17日在班森賀槍擊案中彈的15歲傷者，於18日早不治身亡。(讀者提供)
17日在班森賀槍擊案中彈的15歲傷者，於18日早不治身亡。(讀者提供)

大麻 20大 槍擊

上一則

華男涉刺傷父親 布碌崙華人家暴案漸增

下一則

紐約市鉛害危機 180萬人仍用60年老舊鉛管飲水

延伸閱讀

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
班森賀15歲少年背部中彈 傷情危急

班森賀15歲少年背部中彈 傷情危急
幫派槍殺？洛城2妙齡女當街中槍 1死1傷

幫派槍殺？洛城2妙齡女當街中槍 1死1傷
布碌崙華社槍擊案 疑毒品交易黑吃黑

布碌崙華社槍擊案 疑毒品交易黑吃黑

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了