班森賀少年中槍不治 華人店鋪驚見彈孔

黃先生指出對面雜貨店遭子彈打穿的洞。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀17日發生一起街頭槍擊 案，15歲青少年背部中彈送醫搶救，18日早不治身亡；案發地點附近的華裔洗衣店業者表示，監控錄像拍到，持槍的是一名非洲裔高中生，連開九槍，他聽到槍響還「以為在放煙花」，周圍店舖還可看到彈孔，至今開槍嫌犯尚未落網。

17日下午大約1時，一群青少年路過62街交20大 道處，其中一名身材瘦長、戴著黑色口罩的男子突然拔槍，朝馬路對面開火；15歲西語裔莫洛努(Foridun Maulonou)背部中彈，送至瑪摩利醫院搶救，最初被列為情況危急，但至18日早晨因傷重不治身亡。

據悉，死者的家距離案發地點不遠，雖不確定死者與嫌犯關係，但相信兩人在某種程度上認識彼此；警方也透露，槍響起後莫洛努試圖逃跑，但在半條街以外倒在地上，救護人員抵達時攙扶著一瘸一拐的他上救護車，並實施心肺復甦術(CPR)。

洗衣店業者黃先生表示，附近不遠處就是羅斯福高中(Franklin Delano Roosevelt High School)，當時正值放學時刻，街道上人來人往都是學生，而槍手恰巧經過他的店門前；從他提供給警方的監控錄像拍攝到，穿著黑色連帽衛衣的開槍者朝左邊不停張望，見準時機後開槍，看起來有預謀。

當時黃先生正坐在店內吃午餐，起初以為有人放煙花，直到發現外面的學生們四處逃竄、場面混亂，他才驚覺不妙；他事後指出，對面的中餐館、大麻 店、雜貨店等門口窗戶都被打穿，警方也在店門前搜到空彈殼。

黃先生說，新冠疫情前就常有青少年聚集在街口吸食大麻，他曾多次撥打311投訴但無果，他形容這群壞學生還常打架、走在街上隨手拿商家的物品打鬧；不過營業十來年，也是頭一回遇到槍擊案，希望治安能夠得到改善。