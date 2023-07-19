全市最貴50社區 華埠年跌幅最大

華埠房屋售價中位數，為紐約市前50最昂貴社區中，跌幅最大的。(本報檔案照)

房地產研究機構近日發布紐約市二季度交易報告，並公布「最昂貴的50個社區」列表，其中華社僅有曼哈頓華埠 上榜，位列第27名，但在前50名中，售價中位數卻是所有社區跌幅最大，較去年同期下跌31%；最貴的社區第一名則是哈德遜廣場(Hudson Yards)，蘇荷區(SoHo)、翠貝卡(TriBeCa)位居二、三位。

根據PropertyShark報告，哈德遜廣場房屋售價中位數高達575萬元，蘇荷區則超越翠貝卡成為第二昂貴的社區，前者平均售價為354.3萬元，後者為292.5萬元。

而鄰近蘇荷區和翠貝卡的華埠，為前50名社區中，售價中位數跌幅最大者，較去年同期下跌31%，為113.5萬元；小義大利價格亦下降23%。

華埠土地信託會成員王鏑表示，數據反映情況符合現狀，因華埠可提供租售的房屋數量有限，且多數為租金 管制住房，其市場更是在政府推出新規和疫情 爆發後，受到進一步打擊。

王鏑說，雖然存在限制，但華埠房市曾吸引不少買家，在2015和2016年期間一棟房屋的售價甚至達到700或800萬元；儘管隨後出現緩慢波動，但在2019年「住房穩定與租客保護法案」通過後出現負面拐點。該法規定，穩租房租金漲幅，需根據增幅平均值來計算，並由市租金督導委員會決定。

根據王鏑分析，此法推出後，導致銷售潛力本就有限的華埠失去市場吸引力，不僅大型地產企業不再有投資興趣，且甚至有房東更願空置公寓，而非售賣或出租。他還說，如商鋪、辦公室等的商用物業雖不常被人注意，但其因疫情衝擊使貶值速度亦快，曾經優質商廈過千元一呎的售價，如今跌至數百元。

談及原因，他說環境因素或為之一，如市府在周邊所設精神病患服務中心，不僅吸引了更多遊民及相關患者，且忽視了華埠長期存在的耆老孤獨、缺乏照顧等更需重視的心理問題。

建業地產物業管理公司負責人余建業表示，30%左右的跌幅符合實情，且確有觀察到客人減少，一方面原因為美聯儲不斷加息導致貸款利率上漲、增加買房成本，使許多購房者選擇觀望；另一原因為華埠新建物業偏少，令更多買家願意選擇布碌崙(布魯克林)或皇后區等發展速度更快的地域。