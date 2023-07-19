我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

全市最貴50社區 華埠年跌幅最大

記者劉梓祁／紐約報導
華埠房屋售價中位數，為紐約市前50最昂貴社區中，跌幅最大的。(本報檔案照)
華埠房屋售價中位數，為紐約市前50最昂貴社區中，跌幅最大的。(本報檔案照)

房地產研究機構近日發布紐約市二季度交易報告，並公布「最昂貴的50個社區」列表，其中華社僅有曼哈頓華埠上榜，位列第27名，但在前50名中，售價中位數卻是所有社區跌幅最大，較去年同期下跌31%；最貴的社區第一名則是哈德遜廣場(Hudson Yards)，蘇荷區(SoHo)、翠貝卡(TriBeCa)位居二、三位。

根據PropertyShark報告，哈德遜廣場房屋售價中位數高達575萬元，蘇荷區則超越翠貝卡成為第二昂貴的社區，前者平均售價為354.3萬元，後者為292.5萬元。

而鄰近蘇荷區和翠貝卡的華埠，為前50名社區中，售價中位數跌幅最大者，較去年同期下跌31%，為113.5萬元；小義大利價格亦下降23%。

華埠土地信託會成員王鏑表示，數據反映情況符合現狀，因華埠可提供租售的房屋數量有限，且多數為租金管制住房，其市場更是在政府推出新規和疫情爆發後，受到進一步打擊。

王鏑說，雖然存在限制，但華埠房市曾吸引不少買家，在2015和2016年期間一棟房屋的售價甚至達到700或800萬元；儘管隨後出現緩慢波動，但在2019年「住房穩定與租客保護法案」通過後出現負面拐點。該法規定，穩租房租金漲幅，需根據增幅平均值來計算，並由市租金督導委員會決定。

根據王鏑分析，此法推出後，導致銷售潛力本就有限的華埠失去市場吸引力，不僅大型地產企業不再有投資興趣，且甚至有房東更願空置公寓，而非售賣或出租。他還說，如商鋪、辦公室等的商用物業雖不常被人注意，但其因疫情衝擊使貶值速度亦快，曾經優質商廈過千元一呎的售價，如今跌至數百元。

談及原因，他說環境因素或為之一，如市府在周邊所設精神病患服務中心，不僅吸引了更多遊民及相關患者，且忽視了華埠長期存在的耆老孤獨、缺乏照顧等更需重視的心理問題。

建業地產物業管理公司負責人余建業表示，30%左右的跌幅符合實情，且確有觀察到客人減少，一方面原因為美聯儲不斷加息導致貸款利率上漲、增加買房成本，使許多購房者選擇觀望；另一原因為華埠新建物業偏少，令更多買家願意選擇布碌崙(布魯克林)或皇后區等發展速度更快的地域。

華埠 租金 疫情

上一則

黃敏儀撥款逾30萬 109分局轄區加裝監控

下一則

紐約崇正會下非法大麻店 願意搬離

延伸閱讀

亞裔美食作家楊玉華邀陸天娜 訪華埠逛老店舖

亞裔美食作家楊玉華邀陸天娜 訪華埠逛老店舖
堵車費計畫明公聽 華社將示威

堵車費計畫明公聽 華社將示威
加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報

加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報
華埠消防安全講座 居民踴躍參與

華埠消防安全講座 居民踴躍參與

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了