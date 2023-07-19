紐約客談／防治鉛水管危害 任重道遠

紐約市 鉛害超標問題再次被推上檯面。和幾年前牆面塗料鉛含量超標的焦點不同，這次關注的焦點鎖定在鉛水管，大部分水管埋在地下和建築物內，要更換並解決問題，恐比重新粉刷牆面要難數百倍。

紐約市19世紀末、20世紀初大興基建，不少主水管系統和建築都建於當時，此前也有數據顯示，紐約市建於1950年前的大樓比率為全國最高，43%的住宅樓內都含有鉛漆，鉛害問題十分嚴重，甚至被聯邦政府點名。根據路透社的調查發現，2005到2015的十年間，在紐約市69個人口普查 區域中，至少有10%的兒童存在鉛含量檢測 結果升高的問題。

此後，整治鉛害成為紐約市的焦點工作之一，而且市府在這方面的工作不可謂不努力；上屆市長白思豪(Bill de Blasio)任內，市府就推行了對全市政府樓塗料的檢測，對不合格的塗料進行了修補，並大力處罰了違反「紐約市鉛害防治法」(NYC Childhood Lead Poisoning Prevention Act)的業主；市府2019年時曾表示，全市血液中鉛含量超標的兒童人數，已比高峰時期降低了90%。」

不過，鉛害來源遠不止牆面塗料，鉛水管若維護不周，長期飲用帶來的風險可能比塗料更大；而相比更換牆面塗料，更換水管帶來的成本也更高，而且也會對居民的生活造成影響。

然而，現在的美國基建成本已經高到離譜，政界人士是否有此決心和資源解決問題、保證民眾生命健康，尚不可知。不要忘記，強盛的羅馬帝國覆滅的其中一個原因，就是長期飲用鉛水管水源而導致的慢性健康惡化，紐約是否要重蹈覆轍呢？