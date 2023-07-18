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178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯正式宣布任命卡班（右）為市警總局局長，金塞拉（中）為第一副局長。(市長辦公室提供)
市長亞當斯正式宣布任命卡班（右）為市警總局局長，金塞拉（中）為第一副局長。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)17日宣布任命卡班(Edward Caban)為第46任市警總局局長，他也是紐約市警178年歷史上第一位西語裔局長；華社表示，卡班多年來與華社互動頻繁，希望從基層做起的他能夠為解決治安問題帶來切實可行的辦法，為警局帶來新面貌。

今年6月，紐約警察局歷史上第一位女局長西維爾在任職一年半之後，突然宣布辭職，亞當斯隨後宣布由時任第一副局長的卡班代理局長一職；現年55歲的卡班是波多黎各裔，已在市警服務32年，曾在紐約市五大區的多個分局任職，幾乎擔任過警察局的所有職務。

亞當斯同時任命金塞拉(Tania Kinsella)為市警總局第一副局長，她也是紐約警察局歷史上第一位擔任第一副局長的有色人種女性；她在紐約警察局工作20年，在五大區多個分局任職，2022年成為巡警指揮官(Chief of Patrol)辦公室主任，後來升任副巡邏指揮官。

亞當斯說，他很榮幸宣布這兩項任命；他說，卡班不僅擁有30多年從警經驗，而且他父親就曾是紐約警察局的警員；卡班與前任局長西爾維(Keechant Sewell)並肩合作，就職第一年就實現了槍擊案和謀殺案兩位數的下降，他希望卡班能繼續取得更大成績。

卡班對市長亞當斯和市民對他的信任表示感謝，對於能領導美國最大的警察局深感榮幸，「我們將齊心協力，再接再厲，繼續降低犯罪率，提高我們社區的生活質量」。

對於卡班就任市警總局局長，布碌崙(布魯克林)亞裔民安隊隊長柳宝枝說，他對新局長卡班並不陌生，卡班擔任第一副局長時，就和華社頻繁互動。他認為新局長作為從警32年的資深警務人員，有獨特的治理能力來保證紐約市，特別是華人聚居區的安全，布碌崙亞裔民安隊也會更加密切地與新局長溝通互動，使華裔的安全需求得到滿足。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，他和卡班有過接觸，覺得他是一位比較親民的警察，和社區關係良好。黃啟旺還說，卡班自己就是少數族裔，而且從他的接觸來說，他認為卡班對華裔沒什麼偏見。他還認為，卡班是一位從警局最低階升上去的局長，對市警總局的各種問題和解決辦法應該有切合實際的見解，相信他能給紐約市警察局帶來新面貌。

亞當斯 紐約市 亞裔

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