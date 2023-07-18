亞裔美食作家楊玉華邀陸天娜 訪華埠逛老店舖

陸天娜(中)遊覽華埠老字號「永安和」，左為楊玉華、右為林美虹。(記者許君達／攝影)

紐約州聯邦參議員 陸天娜(Kirsten Gillibrand)17日到曼哈頓華埠 拜訪小商業者，向業者重點詢問了疫情 後的業務恢復情況，以及對於公共安全的擔憂；小商業者表示，儘管疫情過後客流量有所回升，但仍對公共安全抱有疑慮。

陸天娜此次是受亞裔美食烹飪作家、「支持中國城」(Support Chinatowns Campaign)發起人楊玉華(Grace Young)邀請到訪華埠，走訪了工藝雜貨店鋪永安和、丁友鴻禮品公司以及便當店「台灣熊屋」；她表示，之所以邀請參議員來訪，主要是希望喚起外界對於美國各大城市華埠的生存狀態給予更多關注，因為在疫情的衝擊下，這些傳承著社區重要歷史的場所大量關閉，更加需要外界的關注和關愛。

楊玉華介紹，永安和是華埠歷史最悠久的店鋪之一，始建於1890年代，至今已傳承至第五代。主理業務的家族傳人林美虹表示，疫情過後，華埠的遊客數量有所回升。在各家店鋪相繼恢復營業後，整個街道在白天形成了一個業者守望相助、互相「看店」的互助場域，使社區整體抵禦犯罪行為的能力有所提升。不過，晚間的安全感尚難保證，因此很多業者依舊不願延長營業時間，導致華埠夜間陷於荒涼。

位於披露街(Pell St.)的丁友鴻禮品公司創建於1958年，業主丁珊珊介紹，疫情之後，生意的恢復情況尚有些不盡如人意。雖然遊客紛紛回到華埠，但她們的店並非售賣「必需品」，因而遊客解囊的慷慨程度不像在餐飲店那樣大方。她認為，疫情的衝擊雖已過去，但它在一定程度上還是改變了人們的一些消費習慣。