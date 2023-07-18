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傳承入學制存續 各大學兩難

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州各大學目前正面臨是否應當廢除「傳承入學」制的壓力。圖為哥倫比亞大學2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)
紐約州各大學目前正面臨是否應當廢除「傳承入學」制的壓力。圖為哥倫比亞大學2023年度畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

在美國最高院裁定禁止利用平權措施(Affirmative Action)考慮種族因素來招生後，紐約州的各所大學也正在面臨是否應當廢除「傳承入學」制(legacy admissions)的壓力；華人家長表示，亞裔中產階級孩子是受各種打壓政策最嚴重的族群之一，兩頭不靠，支持結束一切不按學生個人勤奮、智慧和各項能力來評估的招生政策。

「傳承入學」是美國大學一項優先考慮錄取校友子女的措施，根據教育維權團體「現在改革教育」(Education Reform Now)收集的數據，紐約州有超過七成私立大學及超過三分之一的公立大學，在審核申請者時會考慮他們是否與校友有關。

紐約州議員曾在去年提案全面終止傳承入學政策，然而受到由逾百所大學組成的「獨立大學及學院協會」(CICU)的強烈抵制，稱提案在當時是對於大學的「不合理的干擾」。而由於最高院此次的裁定，協會的態度也有相應轉變。

協會主席布樂涵(Lola Brabham)近日表示，儘管傳承入學一直是紐約部分學院的重要招生工具，但組織也已經認識到，公眾認為這種做法是在擴大特權而不是在擴大機會，鑑於最高院禁止在大學錄取中考慮種族因素的裁定，協會也將不再反對禁止傳承入學政策。

目前，哥倫比亞大學及漢密爾頓學院(Hamilton College)對傳承入學的招生政策不予置評。康乃爾大學曾兩度面臨學生請願，要求廢除傳承入學，根據校內學生報，近17%的2021屆學生中由於親屬是校友而入學，大學發言人目前未對數據作出回應。

在著名文理學院柯蓋德大學(Colgate University)，約7%的大學新生為校友子女或孫子孫女，超過三分之一的「傳承」學生申請被錄取，這所學校的總體錄取率為12%。紐約大學發言人則表示，作為校友的孩子並不是錄取的衡量因素。2021年秋季大一新生中，校友的子女不到2%。

華人家長中，大部分對廢除傳承入學持支持或保留意見的態度；家長臧東慧說，支持結束招生錄取中採用平權措施、傳承入學以及所有根據申請者不能控制的因素來進行評估的招生政策。

他還說，不要因為孩子家長的個人成功，而在申請名校時過分照顧，但也不要因為父母的一點點成績，例如上過大學等反向輕待申請者，將他們分到不同的申請池。一切應按照孩子個人綜合能力來考量，以實現公平錄取，也希望對目前招生政策充滿心酸和無奈而產生的時代詞彙「小中男」（指在大學申請中不具備優勢的華裔男性申請者），能儘快成為歷史。

不過，也有「傳承入學」政策的支持者則認為，它幫助建立家庭與學校之間多代人的聯繫，有助募集捐款與資助獎學金，從而實現校園的多元化。私校本就靠校友捐款，若全然取締恐傷及校友關係，兩位學生條件相當的條件下，就像大公司招人，選擇傳承學生也理所當然。

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