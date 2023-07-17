卡班接棒紐約市警總局局長 成為第一位西語裔局長

市長亞當斯正式宣布任命卡班為市警總局局長。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)17日正式宣布任命卡班(Edward Caban)為市警總局局長。卡班成為紐約市 警察局第46任局長，也是該局178年歷史上第一位西語裔局長。亞當斯同時任命金塞拉(Tania Kinsella)為市警總局第一副局長，她也是紐約警察局歷史上第一位擔任第一副局長的有色人種女性。

現年55歲的卡班在紐約市警察局工作了32年，曾在紐約市五大區的多個分局任職，幾乎擔任過警察局的所有職務，包括警員(Police officer)、警佐(Sergeant)、巡官(Lieutenant)、警官(Captain)、執行長官(Executive Officer)、指揮官(Commanding Officer)、副督察(Deputy Inspector)、督察(Inspector)，他2022年升任市警總局第一副局長，今年7月初被任命為代理局長。

金塞拉在紐約警察局工作了20年，在五大區多個分局任職，擔任過警官、指揮官、副督察和督察等職，她2022年成為巡邏長(Chief of Patrol)辦公室的執行長官，後來升任副巡邏長。

亞當斯說，他很榮幸宣布這兩項任命，任命來自布朗士 區的卡班是在正確的時間做出的正確決定，卡班不僅擁有30多年從警經驗，而且他父親就曾是紐約警察局的警員。卡班副局長與西爾維(Keechant Sewell)局長並肩合作，第一年就實現了槍擊案和謀殺案兩位數的下降，他希望卡班能繼續取得更大的成績。

亞當斯介紹說，金塞拉是來自牙買加和圭亞那移民的小女兒，對她的任命真正體現了美國夢。他稱讚金塞拉在20多年警察生涯中，致力於將警察和社區緊密聯繫在一起，使紐約成為一個更好、更安全、更強大的城市。

卡班對市長亞當斯和市民對他的信任表示感謝，對於能領導美國最大的警察局深感榮幸，「我們將齊心協力，再接再厲，繼續降低犯罪率，提高我們社區的生活質量」。

金塞拉說，除了作為一名母親，警察工作是她能想象到的最有意義的工作。她很榮幸擔任新職務，並感謝有機會為紐約同胞服務。