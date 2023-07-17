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加拿大山火濃煙再臨 空氣質量指數將超過100 紐約州發警報

記者胡聲橋／紐約報導
州府警告，加拿大山火濃煙17日將再臨紐約，各地空氣質量指數將超100。(美聯社)
州府警告，加拿大山火濃煙17日將再臨紐約，各地空氣質量指數將超100。(美聯社)

紐約州環保廳(Department of Environmental Conservation)和州衛生廳(Department of Health)16日發布空氣質量健康警告，加拿大山火造成的濃煙17日(周一)將再度籠罩全州各地，空氣中的細顆粒物或臭氧含量將導致紐約全州各地區的空氣質量指數(AQI)超過100。

州環保廳(DEC)廳長塞格斯(Basil Seggos)和州衛生廳(DOH)廳長麥克唐納德博士(Dr. James McDonald)警告說，長島、紐約市大都會區、哈德遜河谷下游(Lower Hudson Valley)、哈德遜河谷上游(Upper Hudson Valley)、阿迪朗達克山脈(Adirondacks)、安大略湖東部、紐約州中部和紐約州西部地區的空氣細顆粒物，以及長島、紐約大都會區的臭氧含量預計將17日全天的使空氣質量指數(AQI)超過100。

夏季高溫可形成地面臭氧，這是光化學煙霧的主要成分。汽車尾氣和州外排放源是地面臭氧的主要來源，也是東北部最嚴重的空氣污染問題。高濃度臭氧是一種無色氣體，產生霧霾天空，降低能見度。幼兒、戶外運動者和工作者以及患有呼吸道疾病（如哮喘）的人，應考慮限制劇烈的戶外活動。

細顆粒物由空氣中直徑為2.5微米或更小的微小固體顆粒或液滴組成，通常來自燃燒過程（如汽車尾氣、發電廠和火災）以及大氣中的化學反應。有心臟或呼吸問題的人、兒童和老人可能對PM 2.5特別敏感。居民應盡量減少室外和室內的細顆粒物來源，避免在細顆粒物濃度較高的地區進行劇烈活動。州府呼籲紐約市民還通過使用公共交通出行，以及限制使用家用電器等措施減少空氣污染。

此前有氣象專家說，加拿大野火的濃煙可能導致紐約州整個夏季持續受到影響；州長霍楚(Kathy Hochul)16日表示，周末的降雨並不足以讓空氣清新，紐約州17日或將重現幾周前加拿大野火濃煙來襲時的情況，而紐約州西部和被捕的情況將尤為嚴重；她此前還表示，紐約州已經向加拿大派出森林保護員支援加拿大。

紐約州 加拿大 長島

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