不想當紐約警察 報考人數創新低

由於民眾從警意願低，紐約市大量警員職位空缺恐難以填補。(記者張心／攝影)

紐約市 民從警意願屢創新低，市警局原本預計今年將有3000名考生報名，但目前僅收到1300件申請，不及官方預估的一半，導致全市大量警員職位空缺恐難以填補。

招生考試預估3000人報名 只來1300人

根據市警消息，從新冠疫情 爆發後至今的警察離職及退休 潮，導致市警人力不足，填補人力成為首要任務，但據統計，今年舉行的兩次考試中，僅有約1300人報名，不及官方預估的3000人。

為吸引考生 報名延長一個月、取消40元報名費、簽署「加薪合同」

在剛過去的13日的考試中，報考人數也再度降低；市警為吸引更多有志者報考，將報名期限延長了一個月、取消40元的報名費，同時與報考人簽加薪合同，卻收效甚微。

市警為吸引人們報考，今年的考試報名期限延長了一個月，取消了40元的報名費，並且跟報考人簽署加薪合同，但收效甚微。(取自nypdrecruit推特)

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)表示，過去市警一貫的招考利器是「口耳相傳」、「互相推薦」，「但目前的情況是，人人呼籲趕快遠離」。

過去的幾年中，招警考試每年舉辦三次。2017年，兩次考試中就有1萬8463人參加；2019年，一次考試中有1萬4127人參加；但2022年，三次考試共僅有6489人參加，比2017年受試者下降65%。

值得一提的是，2015年和2016年，由於報名人數太多，僅內部拿到的合格人選名單就有高達4萬人，市警並未在這兩年舉行考試。

從警意願低 警察不希望孩子當警察，「不如去清潔局、消防局工作」

亨德利說，由於政府的政策，不僅保釋法改革使得罪犯在抓後後又馬上獲釋，逮捕也變得更加困難，才會導致愈來愈少人對從警有熱情。

一名從警近30年的警員說：「這份工作從來都難以令人開心」，如果有年輕人想找市府工作，他會建議他們到市清潔局、市消防局等其他部門應徵，「因為選這些工作永遠不會出錯」。