門口凶案現場 下東城商家被迫清理

默罕默德位於下東城的商店門口日前發生槍擊案，他在清理滿地血跡的照片意外在推特受到關注。(取自推特)

曼哈頓 下東城一家商店門口日前發生槍擊 案，一名18歲少年頸部中槍後鮮血滿地，送醫後不治；事發商店老闆在少年被警察帶走後，苦等市府相關單位到現場清理，卻得到市警「不會幫忙清理」的回應，只得自己將血跡斑斑的路面清掃乾淨。

「我從來沒想過自己會清理凶案現場」，該店業者默罕默德(Mohammad)回憶，自己這間座落於李文頓街(Rivington St.)交皮特街(Pitt St.)附近的菸店，在上月18日凌晨12時50分許，成為槍擊案的第一現場，一名18歲的男子巴左班(Eliahs Brazoban)頸部中槍，倒在店外的人行道上，鮮血直流，情況危殆，「我陪他坐了15分鐘，直到警察的到來。」

巴左班隨後被送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian Hospital Lower Manhattan)，最後傷重不治，宣告死亡。嫌犯在作案後沿李文頓街向西逃離，但目前尚未有人被逮捕。

事發後，一張默罕默德清理現場的照片，意外在推特受到關注，截至15日，已有9萬7000次點擊率；照片中他拿著掃把清理現場，並可看到血跡斑斑的布料、繃帶和毛巾。而路面、旁邊停靠的車輛、店鋪門口均濺有鮮血。

默罕默德表示，他問市警是否會有人協助清理案發現場，但對方卻回應「這不是我們的工作」；「我很震驚，我等了八個小時，整個晚上都在等他們過來清理」；而根據紐約市 法律，案發現場的清理工作，需要由業主負責。

「下東城真是太瘋狂了，這種凶案無所不在，我原以為這裡很安全」，默罕默德表示。

據悉，下東城上月一周內就發生了三起槍擊案，共有三名受害者；去年同期則有四起槍案、六名受害者。