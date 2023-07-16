紐約市今有暴雨 民眾嚴防淹水、提高警覺

根據國家氣象局，紐約市15日晚間將下陣雨並伴隨雷暴，將持續至16日晚。(市長辦公室提供)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)15日下午發布旅行警報，根據國家氣象局(National Weather Service)，全市自15日晚將有陣雨並伴隨雷暴，情況會持續至今(16)日晚，降雨量預計將達到3至5吋，建議住在地下室或低窪地區居民，提高警覺。

市緊急事務管理局局長以斯科(Zachary Iscol)表示，降雨從15日晚間開始，主要集中在16日下午和晚上，大部分地區預計將有1至2吋降雨，局部地區最高降雨量可達5吋，部分排水較差地區，恐會出現積水或淹水情況。

國家氣象局表示，由於瞬間降雨量過大，可能導致道路積水；氣象學家Jay Engle則警告民眾，開車時若見積水應掉頭，不要冒險涉水，他也說，許多類似死亡案例都發生在車裡，「千萬不要低估水的威力」。

以斯科警告，住在地下室、低窪地區的民眾應提高警惕，提前採取安全預防措施，並關注官方訊息，了解最新情況。2021年，颶風艾妲(Ida)侵襲紐約，連夜的暴雨 曾致11名地下室住戶溺斃，其中包括至少五名華人。

根據市緊急事務管理局公告，建議住在洪水 易發區地下室的民眾，應暫時搬到地勢較高處；外出盡量使用公共交通工具，駕車時慢速行駛，在交通主幹道或高速公路前行；不要開車駛過被洪水淹沒的街道。

如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。民眾也可以註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。