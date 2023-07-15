李玟輕生凸顯心理健康重要 市衛生局華社辦急救培訓

心理健康問題近年來愈來愈受到重視。(記者顏嘉瑩／攝影)

華裔歌手李玟(Coco)本月初去世，事後家屬表示她在數年前患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭後，選擇在家中輕生；消息公布後引起海內外華人 譁然，也再度引起關於心理健康 的討論；市衛生局(DOH)與亞美醫師協會(CAIPA)14日表示，將在曼哈頓舉辦「心理健康急救培訓」系列課程，幫助華人社區認識情緒健康重要性，並學習相應急救技巧。

心理健康問題過去經常遭到忽視，但在近年逐漸受到關注，7月是「少數族裔心理健康關注月」，市衛生局亞裔社區外展與培訓專員宋怡幀表示，該項目自2018年推出後，已經為超過6000人提供心理健康科普及培訓；期間也發現在疫情 爆發使居家辦公增多後，出現心理問題人數明顯增多。

她說，心理和情緒問題在年輕人中呈上升趨勢，因此今年推出青少年版課程，主要針對需要與青年互動人士，如培訓師、社區服務人員和父母，但參與者年齡必須在18歲以上；推薦有意者先上成年版，以免在疾病辨識方面存在誤差。

第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽指出，心理健康已成為重要指標，和身體健康一起構成完整健康概念，但許多人對此缺乏理解，其實則十分普遍，不僅僅只發生在公眾人物身上。

他補充說，心理問題還可能導致生命終結，對青少年尤其重要，如果能及早進行治療、干預和矯正，可避免更嚴重、不可逆的後果；同時，部分人對心理健康存在誤解，認為這是精神問題，但它和感冒等普通病症相同，可以很快尋得解決方法，希望籍活動消除社會刻板印象，讓大眾更加關注心理健康的重要性。

亞美醫師協會總裁劉季高表示，除年輕群體外，長者和醫務人員的心理健康亦需要廣泛重視，因家庭暴力和疫情間過度勞累十分常見。同時參與發布會的還有亞太公共事務聯盟紐約分會主席王曉薇和醫師協會首席運營官沈卉等。