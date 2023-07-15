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紐約精神病強制送醫 熱線無人撥打

記者劉梓祁／紐約報導
為協助執法人員判定「精神問題嚴重」者，市府提供熱線，但上線至今半年無人撥打。圖為躺在華埠街頭的遊民。(本報檔案照)
為協助執法人員判定「精神問題嚴重」者，市府提供熱線，但上線至今半年無人撥打。圖為躺在華埠街頭的遊民。(本報檔案照)

為提升公共安全水平及應對遊民與心理疾病問題，市長亞當斯(Eric Adams)於去年，授權執法機構將「精神問題嚴重」者強制送醫，並推出熱線電話以幫助市警作出決定，卻引來大量爭議甚至訴訟；根據最新公開紀錄顯示，熱線上線至今無人撥打。

這項在去年11月推出的規定要求，市執法部門得以在沒有徵得當事人同意的情況下，強制將被懷疑具有嚴重精神病患的人士送至醫院接受評估，其中包括「自我照顧能力不足人群」，且警察、消防和衛生部門人員可以在接受培訓後獲得移送的權力。

儘管如此，根據負責運營該熱線的市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)通話紀錄，未有任何警察撥打過此1月31日上線的全天候熱線電話，尋求協助以確認是否需要強制他人接受精神評估。亞當斯此前表示，此熱線可被視作「危機中的指導工具」。

據了解，該熱線由30名曾受培訓的精神科醫生、社工和其他醫療專業人員組成，均由公立醫院雇用，但許多反對者認為類似決定應完全由專業醫療人士決定。市府發言人表示，此熱線的使用對警員而言為「非強制性」(Optional)，且政府也盡一切可能，幫助可能對自身構成危險的嚴重精神疾病患者。

亞當斯曾針對熱線表示，州法已授權警察在需要時將某人強制送入醫院，但當其對標準存在疑問或感到不安時，熱線可以讓警員向臨床專業人員描述他們所見的情況，甚至可以通過視頻通話，以獲取專家意見、了解可能的選擇。

市府發言人則說，已有超過90%的巡邏、住房和交通警察接受培訓，而熱線僅為提供予警員的「額外工具」。公立醫院代表指，醫院系統曾與市警在在多個方面合作，以推廣這一熱線，包括發放傳單和分享內部會議備忘錄。

公立醫院的文稿顯示，該熱線旨在為警員提供明確性，尤其是在「灰色地帶」下。

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