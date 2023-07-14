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防鯊魚咬人 州政府出動60架無人機監控沿海鯊魚行蹤

記者張心／紐約即時報導
紐約州派遣60架無人機，在長島、紐約市、威徹斯特郡沿海地區監控鯊魚行蹤，以減少夏日海灘鯊魚傷人事件。（市長辦公室提供）
紐約州派遣60架無人機，在長島、紐約市、威徹斯特郡沿海地區監控鯊魚行蹤，以減少夏日海灘鯊魚傷人事件。（市長辦公室提供）

14日為國際「鯊魚關注日」(Shark Awareness Day)，紐約州霍楚(Kathy Hochul)當日宣布派遣60架無人機，在長島、紐約市、威徹斯特郡(Westchester County)沿海地區監控鯊魚行蹤，以減少夏日海灘鯊魚傷人事件。

繼上周7日州府決定將無人機送往海邊監控鯊魚動向後，霍楚14日召開發布會確認了具體行動和無人機數量。她表示，共計60架無人機將被送往紐約州鯊魚頻出的海域，憑藉這些「天空之眼」保護海灘民眾的安全。

目前，大多數地區政府沒有無人機監控經驗和能力，州公園、娛樂、歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)將負責為各海灘提供無人機，並承擔培訓和操作經費。無人機將尋找危險的鯊魚、以鯊魚為食物的魚群、海豹、潛水鳥類等對人類存在威脅的高危物種。

為了最大限度的降低被鯊魚咬傷的風險，州府建議游泳民眾避免在黎明、黃昏和夜間靠近海灘或結伴游泳。當海灘發現鯊魚或相關傷者時，將立即暫停該地區的游泳服務，並啟動水域巡邏、排查危險生物。

紐約市海灘自5月底開放至今不足兩個月，已發生多起鯊魚攻擊泳客的事件，其中兩天之內造成五人受傷。

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