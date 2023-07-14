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公校小班制 將年花20億聘教師

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據市獨立預算辦公室報告，將於今秋上路的公校小班制法案，使市府每年花費近20億元招聘新教師。(本報檔案照)
根據市獨立預算辦公室報告，將於今秋上路的公校小班制法案，使市府每年花費近20億元招聘新教師。(本報檔案照)

紐約市獨立預算辦公室(IBO)的一份最新報告顯示，將在今年秋天起實施的的公校小班制法案，將使市府每年花費近20億元招聘新教師，面臨巨大的財政挑戰，華人家長則表示小班制有利學習，但期望能充分考慮各學區的具體情況，也切勿以此為由，削減特殊高中及資優項目與名額。

這份報告顯示，減少班級規模必須要聘請更多高質量的教師，根據估算，全市最終可能需要新聘請1萬7700名教師，每年花費16億至19億元。該數字高於市府今春公布的13億元支出，當時，市府還估計需另外花銷300至350億元，建設新校或改造現有建築。

根據法案，幼稚園至三年級的班級人數將被限制在20名學生以下，四至八年級在23名以下，高中則在25名以下；此前為幼稚園班級上限25名學生，一至六年級為32至33名，中學為30至33名，高中為34名。

小班制人數規定須從今秋開始分階段實施，並在五年內在全市推行，若得到教育部門及教師與校長工會批准，學校則可豁免學生人數限制。目前，全市已有39%班級達人數要求，接近下一學年40%班級需符合要求的標準。

對於此份報告，市教育局班克斯(David Banks)表示，在接下來的幾年中，教育局可以良好應對，不過當到第三、第四及第五年時，將面臨更大的成本，必須建造新教室、新學校從而達標，「這將是我們必須支付的費用，而我們本可以用這些費用來支持其他項目」。

維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)則說，報告及當局似乎沒有考慮到，即使學生人數眾多，但一些學校已經擁有很高的師生比例，意味著部分學校可通過重新分配教職員工，而無需再增額外成本。她批評市府公布的新預算案要求減少空缺職位，呼籲市長撤銷這一要求，並開始雇用新的教師。

華人家長臧東慧則說，小班制已成州法，從長遠來看，將幼稚園至三年級、四至六年級學生的人數限制，較之以往更有利學習，期望在實施時能充分考慮各個學區和學校的實際情況，切勿以此為藉口，減少特殊高中或其他項目名額，更不要利用這樣的契機來改變學區畫分。

他還說，也期望在人口快速增長的亞裔聚集區，例如第20、25、26和28學區，能加快增建新校舍及翻新舊校區的速度，就像去年完成的法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)新樓，既緩解教室過度擁擠，也跟上並促進社區的發展。

教育局 學區 預算

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