紐約客談／增警力+助就業 法拉盛找回信心

增加警力和引導青少年，紐約市頒布的一系列治安措施似乎讓法拉盛 的人們信心倍增。尤其是商家們表示，不但常警察看到警察巡邏，並且常有預防犯罪的警員經常在鬧市區設立宣傳攤位，向華人 宣傳預防包括詐騙等在內的犯罪信息，這讓他們安心。

疫情和後疫情時代的紐約，犯罪率仍然居高不下，華人居多的法拉盛，治安問題不但困擾著居民，還有商家，要知道商業活動的繁榮與社區的安全緊密相關。當商業區域的治安狀況良好時，顧客和商家更有信心光顧和經營。對於法拉盛這樣一個以華人社區為主的商業區來說，安全問題更是重中之重，因為華人商家常常成為搶劫和盜竊的目標。

有不少商家曾表示，因為偷案和搶案太多，每天都盯著顧客，「看誰都像是賊」，無心專注於做生意，讓他們很苦惱。為此，轄區109分局於3月，在社區中增加28名巡邏警力。

而無所事事的青少年是另一個問題，他們無處可去，往往會陷入小偷小摸的行為，讓商家防不勝防。於是市警總局希望利用市府的「暑期青少年就業 項目」(SYEP)，在警察隊伍中為青少年提供暑期工作，防止他們加入黑幫。孟昭文也爭取到75萬元聯邦資金，希望能夠培訓皇后區16到24歲的年輕成年居民就業和創業，避免他們走上犯罪道路。

解決治安問題，在增加威懾力的同時，對誤入歧途的青少年加以疏導，盼能夠扭轉紐約市每況愈下的治安。雖然目前情況仍未有明顯好轉，但若能夠繼續保持這一趨勢，再加上商業的繁榮，相信回到那個不管白天黑夜都熙熙攘攘的法拉盛，應該不會太久。