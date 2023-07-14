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阻竊案誤殺賊 店員喊冤「被打才反擊」 10萬元交保

記者劉梓祁／紐約報導
位於曼哈頓中城的CVS店鋪日前遭竊，員工在阻止竊賊過程中將其刺死。(記者劉梓祁／攝影)
位於曼哈頓中城的CVS店鋪日前遭竊，員工在阻止竊賊過程中將其刺死。(記者劉梓祁／攝影)

位於曼哈頓中城時報廣場的連鎖藥房CVS日前發生竊案，店內員工在試圖阻止竊賊時，於衝突中用刀具將其刺死，當場遭到市警逮捕，引起社會界定何謂「正當防衛」的討論；13日，被捕店員在繳納10萬元保釋金後獲釋，將於9月7日再次出庭。

現年46歲的店員伊諾(Scotty Enoe)日前在阻止50歲的遊民布里託(Charles Brito)盜竊，持刀將其刺死，被捕後他被羈押在雷克島(Rikers Island)監獄，佩戴電子腳鐐並受到嚴格監管。

據了解，保釋決定在曼哈頓刑事法院的聽證會中宣布。伊諾的律師弗里德曼(Adam Freedman)表示，伊諾對此結果感到高興，並期待回到家中及重返工作崗位。弗里德曼還說，伊諾的另一位非CVS的雇主，幫他付了保釋金。

根據警方，本月6日凌晨12時26分，伊諾在試圖阻止布里託行竊過程中，遭到對方猛擊面部，他隨後用武器刺中布里託，布里託搶救無效身亡。根據法院紀錄，伊諾面臨謀殺和非法持有武器等指控。

聽證會上，法官彼得森(Laurie Peterson)對手戴手銬、身穿白色上衣和斜紋褲的伊諾宣布了保釋決定，但保釋下也有一系列嚴格限制，其中包括上繳護照、不允許離開紐約市五個行政區等。

庭審紀錄指，伊諾患有鐮狀細胞貧血，並除了在CVS工作外，還從事其他多個工作。彼得森要求，伊諾僅允許在早上7時至下午6時間工作，且晚8時前必須回到家，每日僅允許最多兩個小時的戶外娛樂。

弗里德曼說，伊諾長期接受治療，但他出獄後的健康狀況良好，再加上該案涉及層面多，在有最終定論前，不該被關在監獄中。

刑事控告書顯示，伊諾在未受到挑釁的情況下遭到布里託毆打，據他本人表示，是出於自衛才會刺死布里託；伊諾曾對到場警員說：「我刺傷他不是因為CVS商品，而是因為他打了我，看看他把我臉打成什麼樣了」。

事發後，伊諾的母親表示，兒子是一位盡職盡責的雇員，在與罕見血液疾病鬥爭的同時，還身兼數職。警方表示，布里託曾有十餘起因入店行竊的被捕紀錄，案發時他正試圖偷走功能飲料及一罐奶精。

市警還指，伊諾被拘留後，在他身上發現了沾滿血跡的摺疊刀和黃銅指虎；但他的律師表示，伊諾沒有犯罪紀錄，僅為在工作中打開箱子而攜帶刀具。

涉事店員伊諾。(取自社群媒體)
涉事店員伊諾。(取自社群媒體)

監獄 曼哈頓 紐約市

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