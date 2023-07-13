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戶外用餐永久化 華埠業者「放任自流」

記者許君達／紐約報導
位於華埠擺也街的無主餐棚，已逐漸成為遊民驛站。(記者許君達／攝影)
位於華埠擺也街的無主餐棚，已逐漸成為遊民驛站。(記者許君達／攝影)

允許餐飲業者合法運營臨時戶外用餐設施的法規，將在19日(周三)到期，針對戶外用餐區是否永久合法化，目前市府與市議會仍無法達成一致，若延期無法更新，所有擁有戶外用餐棚的商家將在一夜之間成為違法者；曼哈頓華埠疫情後，戶外用餐棚利用率不高，如今能否合法化懸而未決，也讓業者多持「放任自流」態度。

市長亞當斯(Eric Adams)堅定推動戶外用餐合法化，讓在疫情間因運而生的戶外用餐設施可以永久使用；市議會也在去年2月就提出了相關議案，希望推動這些設施的合法化。

然而，市議會內部對此問題存在阻力，除了少數堅定支持或反對的議員外，多數民意代表未表示明確態度，導致現有的戶外用餐設施，在市長行政命令的保護下而不致違法，最新的一次延期命令於6月20日發布，至19日屆滿。

在華埠，目前還保留著戶外用餐棚的業者已經不多，除生意特別火爆的個別餐廳外，其他餐棚的使用率普遍都不高，而且亂象叢生。

華埠商業改進區(Chinatown BID)李德容說，不少商戶會向商改區借用高壓沖洗設備清理門前路面的油汙，不過如果遇到藏汙納垢的閒置餐棚，就會有大量衛生死角難以清潔，經常使餐棚鄰近的業者叫苦不迭。

有些被棄用的無主餐棚更成了遊民的樂土或醉漢的廁所，比如，她提到，在擺也街(Bayard St.)上有一個規模很大的餐棚，部分屋頂已塌落，常有遊民和附近老年人坐在裡面休息。而他們調查發現，這間餐棚並不屬於其位置所對應的幾家商戶，目前尚不清楚它到底屬於誰的財產。

市長亞當斯曾表態要清理荒廢餐棚，311熱線也鼓勵市民投訴不合格或不再使用的餐棚。不過，至少在華埠，效果並不明顯。

李德容表示，主要問題還是在於，拆除餐棚需要商戶自掏腰包，所以現在既然不違法，那麼只要對自家生意沒有產生太大的影響，就誰也沒動力去自行拆除。

餐廳業者周小姐表示，自己當初是以高成本、高標準去建的餐棚，不管使用情況如何，自己都會將其視作永久性設施加以維護，不會說拆就拆。

華埠 亞當斯 疫情

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