最新民調：7成紐約市居民憂成犯罪受害者

錫耶納學院研究所最新報告顯示，紐約市約七成民眾擔心成為犯罪案的下一個目標。(路透)

錫耶納學院研究所(Siena College Research Institute)12日公布一項最新民意調查，顯示紐約市 有約七成民眾擔心成為犯罪案的下一個目標，並通過加裝監控錄像，及購買槍械、胡椒噴霧等自保，對自身的安全感到前所未有的擔心。

裝監控器、買槍自保

報告顯示，紐約州 有高達61%的人擔心淪為某犯罪的受害者，此類恐懼在紐約市更顯著，有70%的市民，表示對此非常、或至少有些擔心。不僅如此，大部分受訪者認為犯罪是影響當今社會的嚴重議題，只有11%的人覺得並不嚴重。

87%認犯罪問題嚴重

民調 研究所主任萊維(Don Levy)進一步指出，有高達87%的人，覺得犯罪是紐約州嚴重的社會問題，其中57%的人認為這是出自個別社區的問題；不過萊維說，「令人不安的是，有這麼多人覺得犯罪會發生在自己身上，擔憂自己或親人在公眾場所的安全，並採取措施盡可能保護自己」。

根據統計，去年每十名紐約客中，就有一人曾遭遇攻擊或入室盜竊，對此民眾開始採取防護措施，譬如安置安全攝像頭、購買槍枝、胡椒噴霧等武器，甚至報名參加自衛課程，必要時自救。

為了感到保障，40%的人花了超過100元在這些產品或服務上，共34%的人購買了居家監控器，其中39%的人來自紐約市、30%居住於郊區，而最後31%的人來自上州。

竊車、槍擊重罪增加

根據紐約市警數據，汽車盜竊、重罪襲擊比去年同期有所增加，但其他各大類型的犯罪如槍擊、強姦案均有下降，不過，居住在紐約市的民眾仍不覺得日常生活有變得比較安全；一名住在曼哈頓20多年的民眾表示，紐約市的犯罪率自新冠疫情爆發後愈發猖狂，而自疫情後，狀況也一直在變差。

針對民調結果，市長亞當斯(Eric Adams)表示，民眾透過媒體獲得太多犯罪相關的訊息，像是觀看電視新聞、閱讀報章開啟新的一天，讀到前一天所發生的可怕事件，造就他們對個人安全感到前所未有的擔憂，指該數字「影響身心」。

該民調在6月4日至12日期間，向紐約州的804名居民進行民意調查，誤差範圍約為正負3.7%。