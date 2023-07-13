布碌崙華社槍擊案 疑毒品交易黑吃黑

布碌崙華社11日晚發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)華社11日晚發生一起致命街頭槍擊 案。一名26歲的西語裔男子在街頭遭人開槍擊中身亡，根據目擊者的描述和現場錄像，開槍者據稱為一名華裔男子，案件涉及大麻交易，疑為黑吃黑引起。截至截稿前，警方未披露更多細節，案情仍在調查中。

當地市警72分局表示，案發時間為11日晚間9時43分，地點在7大道交57街處。警方通過部署街頭的槍聲探測系統「ShotSpotter」獲報後迅速趕到現場，但卻沒有發現任何傷者。

當警方在現場調查時，曼哈頓市警13分局轄區內的表維醫院接到一名26歲的西語裔槍傷患者，胸部中彈，他由一輛黑色奔馳私家車送到該醫院，但不久後傷重不治。警方經調查，確認該名西語裔就是在7大道遭槍擊的被害者。

根據警方在案發地附近獲得的監控錄像顯示，晚間9時25分左右，一對華裔男女在事發地街頭等待，大約9時30分，一輛黑色轎車開到兩人等候處，華男 隨後鑽入汽車，華女 返回街邊公寓。9時42分，華女拎著一個大包裹走出公寓，將包裹放入黑色汽車後座，然後返回公寓。

大約不到一分鐘後，一名深膚色男子突然從街對面跑來，試圖進入車輛右前座。該名華女再次走出公寓，到車右前座外爭論，然後試圖將深膚色男子拉出車輛。在爭持過程中，華男從車子左後座下車，想幫華女。這時，車輛突然發動，華男跌倒在地。

視頻顯示，華男站起身後，掏出手槍，朝開走的車輛連開數槍；根據監控畫面，華男在開槍後十分冷靜，又彎腰將掉落街頭的彈殼撿起來，才轉身離開。

案發後，警方迅速封鎖現場，布碌崙亞裔民安隊隊員也在場協助警方盤查，協助從附近多間商店取得監控錄像；由於案發時間不晚，引起了不少行人和近居民的圍觀，現場視頻也迅速在社群媒體上流傳。

警方從現場調取的監控錄像發現，出現在槍擊案現場的黑色轎車，一天前的晚上也曾出現在該地點，一名深膚色男子下車後，曾和一名華裔男子在現場交談。負責此案的市警72分局對案件不願透露內情，僅表示這是一宗搶劫案件，而且死者並不住在布碌崙，而是來自布朗士區。