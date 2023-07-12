市府增2庇護所 解移民危機

紐約市將再新增兩處大型庇護客安置設施。(市長辦公室提供)

隨著愈來愈多的尋求庇護 者湧入，紐約市 將在皇后區和布碌崙(布魯克林)再增加兩處庇護設施。目前，紐約市管理的庇護設施已接待了超過5萬4000名庇護客，市長亞當斯 (Eric Adams)繼續抨擊州府和聯邦對紐約所面臨的危機缺乏支持。

從11日開始，紐約甘迺迪機場的皇冠假日酒店(Crowne Plaza JFK Airport)開始執行人道主義救援功能，將接納超過330個帶著孩子的庇護客家庭。而在未來數周之內，布碌崙市中心(Brooklyn Downtown)附近的一個臨時接待場所，也將被改造成一個庇護中心，為大約1400名單身成年人提供床位。新增兩處之後，紐約市五區之內的庇護設施已達186處。

亞當斯表示，紐約所面臨的難民危機依然嚴重。他透露，雖然聯邦政府稱南部邊境非法入境的人員數量已減少了70%，但紐約市所接待的新移民仍在持續增加，目前，每周會有將近2500人湧入，而從去年開始，進入紐約的總人數已達到8萬7200人。

亞當斯表示，市府提供每個庇護家庭食宿所需支付的成本，約為每天385元，「至今我們仍在應對著一場無聲的危機」。

亞當斯表示，紐約市為解決庇護客危機，資源已接近枯竭，他也持續呼籲州府、聯邦等給予支持；他說，在應對危機方面，紐約市一直是這個州的堅強後盾，而現在「我們需要幫助」。他同時揶揄州長霍楚(Kathy Hochul)，說她「給了我們一些幫助」。

霍楚同日在公開活動上表示，州府已經拿出了10億元幫助紐約市建立庇護設施。不過，根據紐約市公布的數字，市府每一天就要支付790萬元用於庇護客的安置，州府資助的10億元可謂杯水車薪。