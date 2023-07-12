亞當斯：逾500遊民將進入永久住房

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)此前簽署行政令，批准取消遊民 必須在收容所居住90天才可申請福利的限制，但隨後否決一系列其它相關提案，引來市府多人批評；儘管如此，他在11日表示，新規已取得歷史性進展，將超過500人從安置進入永久住房。

上月23日，亞當斯否決市議會多項遊民住房補助券提案，並指責議員「越權」，因其將導致「納稅人每年承擔數十億元的費用」。在此之前，他已簽署行政令要求擴大遊民租金補助法案，內容為降低「城市遊民和驅逐補助計畫」(CityFHEPS)申請門檻，取消申請者必須在遊民所居住90天才可申請福利的限制，以幫助遊民更快入住永久性住房，及釋放更多收容床位，緩解庇護 客危機。

對此亞當斯表示，簽署命令目的為簡化市府工作中的繁文縟節，和改進流程以消除官僚主義，從而得以讓更多市民獲得永久住房。他指出，在廢除90天規定後幾周內，已有超過500個家庭符合補助計畫資格，為創下紀錄的數量，使從收容所過渡至永久住房人數增加了17％。

此消息由亞當斯與市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Park)共同宣布，該計畫為全國最大的由市政府資助的租金援助計畫，且社會服務局在技術、人員配備、流程管理和培訓方面的改進，使得2023財年過渡到永久住房的人數達到1萬5000人，創下新紀錄。

根據亞當斯辦公室，當前市內尋求庇護者的數量超過了遊民數量，且市府正同時處理「前所未有的尋求庇護客危機」，因此需繼續致力於加快從收容所過渡到永久住房的進展；同時，亞當斯將著重加快新住房建設，並推進五區周邊地區開發項目，且會呼籲州政府採取行動，推出新可負擔性住房激勵計畫。